Carmen Boquín suma otro gran logro y recibe premio en los Cynopsis 2025

La periodista deportiva hondureña Carmen Boquín sumó un nuevo logro a su trayectoria profesional al recibir el premio Game Changing On-Air Talent durante la gala de los Cynopsis Top Women in Media 2025, consolidando una carrera que durante años ha sido reconocida tanto en Honduras como en Estados Unidos. La carrera de Carmen Boquín continúa cosechando reconocimientos. La comunicadora hondureña fue distinguida recientemente con el premio Game Changing On-Air Talent durante la gala de los Cynopsis Top Women in Media 2025, uno de los eventos que celebra el liderazgo y la influencia de las mujeres dentro de la industria de los medios de comunicación. Sin embargo, este reconocimiento no llegó de la noche a la mañana. La trayectoria de Boquín comenzó en Honduras, donde rápidamente se abrió camino en la radio y la televisión gracias a su profesionalismo y presencia frente a las cámaras.

Uno de los primeros reconocimientos importantes de su carrera llegó en 2006, cuando recibió el Premio Extra a Imagen Televisiva, una distinción que destacó su trabajo en los medios hondureños y su creciente popularidad entre la audiencia. Años más tarde, en 2013, volvió a ser reconocida al obtener el Premio Extra a Locutora, galardón que confirmó su consolidación dentro del ámbito de la comunicación y el periodismo en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su crecimiento profesional la llevó posteriormente a expandir su carrera fuera del país y a formar parte de importantes cadenas deportivas internacionales, donde continuó construyendo una sólida reputación como periodista y presentadora. En 2018, su trabajo también fue destacado a nivel internacional al ser incluida por AS USA entre las voces latinas más sobresalientes del periodismo deportivo en Estados Unidos, reflejando el impacto que comenzaba a tener dentro del mercado deportivo norteamericano. Un año después, en 2019, recibió un importante reconocimiento por parte de Cynopsis junto a sus compañeras de Telemundo Deportes, Verónica Rodríguez y Carlota Vizmanos, por su labor como presentadoras de programación deportiva en español. Aquella distinción marcó uno de los momentos más relevantes de su proyección internacional.

Sumando nuevos reconocimientos

El 8 de octubre de 2025 recibió el premio individual Game Changing On-Air Talent, reconocimiento que destaca su desempeño y contribución dentro de la televisión deportiva en español. Desde entonces, Boquín ha mantenido una presencia constante en las principales coberturas deportivas del continente, participando en torneos y eventos de alto nivel que han fortalecido aún más su perfil profesional. La propia comunicadora compartió la noticia en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento por regresar por segundo año consecutivo a la prestigiosa gala. Boquín destacó que el reconocimiento llega después de un año de intenso trabajo en Telemundo Deportes y TDA, incluyendo la cobertura de importantes eventos futbolísticos.