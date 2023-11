Carmen Boquín sobre su debut en TikTok: “Es un proceso de evolución”

— ¿Qué te llevó a dar el paso y decir “ahora estoy lista para hacerlo y hacerlo bien”?

CB: Yo creo que eso que dices de hacerlo bien fue la clave que me hizo no hacerlo en tanto tiempo, aunque yo entiendo que estas redes son más orgánicas, más improvisado, yo vengo de una escuela que para mí todo es trabajado, preparado, estudiado y bien hecho. No quería hacer algo que no fuese así, y finalmente di a la tecla con el tiempo, las ganas, encontrar el equipo perfecto que me sirva, que me puede ayudar de la mejor manera, y que me haga sentir que estoy en buenas manos para poder hacer un buen trabajo.

— ¿Eres feliz haciéndolo?

CB: Sí, me divierto mucho porque al final junta todas mis pasiones. Me gusta investigar, estudiar, encontrarle el ángulo a la noticia, que sea un poco más atemporal, ponerle un poquito de mi opinión. Creo que me permite hacer esa parte de investigación que siempre me ha encantado. Y al juntar todos estos componentes al final me lo disfruto mucho.

— Al final también se trata de reinventarse, ¿no?

CB: Sería hipócrita si te digo que amo la palabra reinventarse. Hace un par de años me enfrenté ante esa palabra por primera vez y mi reacción fue la de cualquier ser humano que le tiene miedo al cambio. Que siente que por qué tiene que cambiar algo que funcionaba. Es normal, es parte del proceso de los seres humanos, que no queremos salir de una zona de confort... Lo que me ha hecho entender de dónde viene la palabra reinventarse es que no quiere decir que dejo de ser lo que soy, simplemente solo pruebo otras áreas, otras maneras