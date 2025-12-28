Toni Kroos no duda: sorprende y señala a sus favoritas a ganar el Mundial 2026

BRASIL.

"Hay que dar tiempo, hay que estar tranquilo, pero son cosas que son muy difíciles en el Real Madrid (...) Lo más difícil como entrenador es entrenar en el Madrid. Es una presión diferente. Aquí puedes ganar partidos y que nadie esté contento. Hay pocos clubes así", expone el excentrocampista germano.

Kroos se ha referido a Xabi Alonso en una entrevista en el programa de televisión del exfutbolista brasileño Romário , en el que subraya que el Real Madrid es un club "que no está acostumbrado" a empatar o perder.

El exjugador alemán del Real Madrid Toni Kroos asegura que Xabi Alonso es "un entrenador muy bueno y tiene la calidad" para dirigir al conjunto blanco, aunque añade que todo el mundo sabe "lo que significa" ese banquillo, "lo más difícil" que hay como técnico.

A su juicio, para dirigir al conjunto blanco "necesitas siempre resultados" y los entrenadores "tienen muy poco tiempo para crear". "Estoy convencido de que Xabi es un entrenador muy bueno y que tiene la calidad para entrenar en Madrid. Hay que dar tiempo y estar tranquilo. Pero todos sabemos lo qué significa el Madrid, Xabi el primero, y él sabía antes de firmar aquí lo que podía pasar", puntualiza.

Preguntado quién es el mejor entrenador del mundo que ha tenido, se inclina por el italiano Carlo Ancelotti, antecesor de Xabi Alonso en el Real Madrid y actual seleccionador de Brasil. "Ha entendido mejor que todos cómo manejar un equipo grande, que es importante, y no es solo el fútbol".

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Entre las selecciones favoritas para ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en 2026, Kross cita a España, Portugal y Francia, y como posible "sorpresa", a Marruecos, porque "técnicamente ha mejorado mucho en los últimos años".

A Alemania no la ve entre las primeras cinco favoritas y tampoco a la 'canarinha', aunque precisa: "Perdón por no decir Brasil, pero si gana, me vale también".

El exjugador madridista rechaza que el campeonato del mundo se haya ampliado a 48 selecciones porque "el nivel va a bajar" con tantos equipos."Estoy en contra. Está bien que muchas naciones puedan participar, pero creo que tenemos que cuidar un poco más a los jugadores y la calidad del torneo. Con tantos equipos, en la fase de grupos vamos a ver muchos partidos muy claros, de 4-0, 5-0, 5-1... y no son partidos que la afición quiere ver. Me interesan partidos buenos, de calidad, que disfrutamos viendo, pero no disfruto un 5-0, un 6-0".

Respecto a Neymar, expresa sus dudas de que pueda llegar en buena forma al Mundial después de que la semana pasada tuviera que pasar de nuevo por el quirófano debido a una nueva lesión en el menisco de su rodilla izquierda.

"Está otra vez lesionado, no se sabe cuándo volverá y quedan solo seis meses mundial. ¿Está bien físicamente o no? Porque si no está bien, es muy difícil que pueda ayudar", reflexiona el excentrocampista alemán.

Para Kroos, el jugador brasileño que más ha admirado ha sido Ronaldinho, de que destaca que "ha sido un espectáculo". Del delantero brasileño Endrick, ve bien que se haya marchado al Olympique de Lyon francés del Real Madrid porque para un futbolista joven como él, lo más importante es jugar".

"Y si no tiene la posibilidad hacerlo aquí, creo que la mejor manera es que vaya a otro club, cedido, para jugar. Yo también salí cedido cuando era joven y me vino muy bien"", apunta Kroos.