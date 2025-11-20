Selecciones que jugarían Mundial de no clasificados a United 2026: ¿Y Honduras?

El Mundial United 2026 se acerca, ya tiene a la mayoría de sus clasificados al torneo, del que quedaron fuera equipos de renombre, es por ello que Rusia planea crear su propia Copa del Mundo con selecciones que no clasificaron y ya suenan nombres de varias. ¿Fuerte movimiento contra FIFA? ¿Lo jugaría Honduras?
Ya son 42 selecciones que están clasificadas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México a jugarse el próximo año. Selecciones históricas quedaron eliminadas, pero pueden volver a emocionarse con el torneo que Rusia pretende hacer.
La Unión de Fútbol de Rusia (RFS) trabaja en una idea tan inesperada como estratégica: organizar un torneo paralelo durante el Mundial 2026, exclusivamente con selecciones que no lograron clasificarse a la justa en Norteamérica.
La propuesta, que ya circula en medios internacionales, apunta a posicionar nuevamente a Rusia dentro del mapa competitivo global tras sus sanciones deportivas.
Una movida política y deportiva: presionar para volver al Mundial 2030. El proyecto nace con un objetivo claro: mostrar capacidad organizativa, generar impacto global y presionar a FIFA en el próximo Congreso para que se levanten las sanciones que hoy mantienen a Rusia fuera de torneos oficiales.
Si la maniobra prospera, Rusia podría reincorporarse en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Mientras tanto, el país más grande del mundo buscaría aprovechar el vacío competitivo de varias selecciones que también quedaron fuera del Mundial 2026.
Según la idea preliminar, Rusia buscaría reunir a países que, por diversos motivos, no estarán en la Copa del Mundo 2026. Ya hay varios nombres de selecciones que estarían en ese torneo.
Serbia - La selección balcánica sería una de las invitadas a participar del Mundial que quiere organizar Rusia. Los serbios quedaron fuera de United 2026 tras quedar terceros en el Grupo K, con 13 puntos, en las eliminatorias europeas.
Grecia - Los griegos también jugarían el torneo de no clasificados. Fueron terceros del Grupo C con 7 puntos en las eliminatorias europeas y se despidieron del Mundial 2026.
Chile - La selección chilena representaría a Conmebol tras un nuevo fracaso mundialista. Sumó su tercer Mundial consecutivo sin clasificar.
La Selección de Chile tuvo una de sus peores eliminatorias sudamericanas al quedar en el último lugar con 11 puntos, apenas ganó dos partidos de 18 y dijo adiós al Mundial 2026 desde junio.
Perú - La selección peruana tropezó en su intento de ir al Mundial 2026, acabó penúltimo en las eliminatorias de Conmebol con 12 puntos y podría jugar el torneo que planea Rusia.
De hecho, las selecciones de Rusia y Perú disputaron un partido amistoso en la fecha FIFA de noviembre. El resultado fue empate 1-1 en territorio ruso.
Venezuela - La Vinotinto quedó muy cerca del repechaje, no le ajustó al quedar en el puesto 8 de las eliminatorias sudamericanas con 18 puntos y se despidió del Mundial 2026. Ahora puede tener una oportunidad de jugar si se logra hacer el torneo que quiere Rusia.
Nigeria - Los nigerianos sufrieron una dolorosa eliminación del Mundial 2026, cayeron 3-4 en penales contra la República Democrática del Congo en el partido decisivo para definir a un clasificado al repechaje. Jugaría el torneo de Rusia.
Camerún - La selección camerunesa quedó fuera del camino al Mundial 2026, tras caer 1-0 ante la República Democrática del Congo en las semifinales del playoff continental africano. Sería otra invitada a la Copa de Rusia.
China - La selección china quedó afuera de la contienda por un lugar en el Mundial 2026 desde los partidos de la fecha FIFA de junio. El gigante asiático estaría en el torneo que planean los rusos.
Honduras - La selección hondureña sufrió una dolorosa eliminación y no pudo entrar ni al repechaje al Mundial 2026. Los catrachos podrían representar a Concacaf en la Copa del Mundo que busca crear Rusia con selecciones no clasificadas.
Costa Rica - Los ticos son otra de las selecciones de Concacaf que quedaron fuera del Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Honduras en la última jornada de las eliminatorias. La escuadra costarricense podría ser invitada por Rusia para su Mundial.
El Mundial de los no clasificados sería un evento sin precedentes: un campeonato internacional paralelo que reuniría históricas potencias ausentes, equipos de tradición mundialista y otras selecciones que buscan mayor rodaje.
Según informan diversos medios internacionales, esta competición tendría lugar en paralelo al torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo año. “Sería la Federación Rusa la encargada de organizar esta competencia amistosa, la cual incluso ya tendría a Washington D.C. como una posible sede para albergar los encuentros“, detallan.
Y si bien las Eliminatorias todavía no han terminado, con el repechaje intercontinentaly el europeo aún por disputarse para confirmar a los últimos seis seleccionados clasificados, hay varias naciones importantes que podrían disputar la competencia que planea Rusia.
En el repechaje intercontinental pueden salir otras selecciones para el Mundial que busca armar Rusia con los no clasificados.