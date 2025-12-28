Final del fútbol guatemalteco termina en trifulca: dos hondureños involucrados

Antigua GFC se coronó bicampeón del fútbol guatemalteco este sábado, en una final marcada por la tensión y que terminó en trifulca. En el duelo hubo contraste de emociones para dos futbolistas hondureños: uno celebró el título, mientras el otro se marchó con la derrota.
El conjunto colonial aseguró el campeonato del torneo Apertura, a pesar de caer 1-0 ante Municipal en el partido de vuelta disputado en el estadio El Trébol.
Los dirigidos por el argentino Mauricio Tapia se quedaron con la serie final gracias a un marcador global de 2-1, resultado construido con la victoria por 2-0 obtenida en el encuentro de ida, jugado una semana atrás.
Municipal ganó el partido de vuelta jugado en Ciudad de Guatemala con un gol de César Calderón en el minuto 22, pero la ventaja mínima de no fue suficiente para alcanzar el título.
El partido terminó en una trifulca entre miembros de ambos equipos y, la invasión a la cancha del estadio El Trébol de unos 500 aficionados.
Agentes antimotines de la Policía Nacional Civil debieron intervenir para desalojar a los invasores y proteger a los jugadores del Antigua, que tuvieron que correr al vestuario.
Debido a la trifulca y la invasión de campo, fue suspendida la premiación, pues los jugadores de Antigua no pudieron salir más al terreno.
El título es el sexto en la historia de Antigua después de que justamente hace 10 años ganara el primero desde su fundación en 1958.
De igual forma, el equipo de la ciudad colonial Antigua Guatemala parece haberle tomado la medida al Municipal, uno de los dos clubes más ganadores históricamente del país, ya que por segunda ocasión consecutiva le arrebató el título en su estadio, El Trébol, ante alrededor de 7.000 aficionados.
Una de las figuras para Antigua fue su guardameta Luis Morán, quien en al menos cuatro ocasiones evitó el empate para Municipal.
El entrenador argentino Mauricio Tapia ha llevado a Antigua a la conquista de cinco de sus seis títulos.
El partido de ida tuvo lugar el sábado 20 de diciembre en Antigua Guatemala, con triunfo para los locales con tantos del argentino Juan Apaolaza y del seleccionado guatemalteco Óscar Santis.
Gerson Chávez sale campeón con el Antigua de Guatemala que celebra su bicampeonato. El contención hondureño llegó esta temporada al verdolaga guatemalteco
Óscar Santis hizo el gol que le da al Antigua G. F. C. su primer bicampeonato. En finales de Liga Nacional, "Lelito" lleva dos goles, ambos ante Municipal, ambos de título, y como él declaró, jugaría en su "patio favorito".
Eddie Hernández, el otro hondureño involucrado, perdió la final con el Municipal. No pudieron en casa y vieron como Antigua se coronó en su patio.