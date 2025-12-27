Exnutricionista desata escándalo con frase explosiva contra el Real Madrid

Itziar González de Arriba, exnutricionista y especialista en fisioterapia del Real Madrid, vuelve a acaparar la atención mediática tras revelar nuevos detalles de su denuncia contra el club.
Surgen a la luz nuevos y contundentes detalles sobre la denuncia de la exnutricionista del Real Madrid. El caso de Itziar González de Arriba, antigua fisioterapeuta, osteópata y especialista en nutrición del club, sigue sumando episodios mientras avanza el proceso judicial. La profesional decidió romper su silencio recientemente y, desde entonces, ha ido revelando nuevos testimonios sobre lo que describe como un auténtico tormento laboral durante su etapa en el equipo blanco.
En una entrevista concedida a Marca, González de Arriba narró el ambiente hostil con el que, según su versión, se topó desde el primer día. “Me dijeron que estaba allí por un capricho del presidente, pero que ellos sabían cómo manejarle y que iban a convencerle de que yo estaba desquiciada para que me despidiera”, aseguró.
Según detalla, nunca fue presentada oficialmente al resto del personal, no recibió saludos ni reconocimiento, y sus intentos de comunicarse con los servicios médicos fueron sistemáticamente ignorados. “No respondían correos ni mensajes, y jamás accedieron a reunirse conmigo pese a que lo solicitara en numerosas ocasiones”, afirmó.
Mientras la denuncia sigue su curso en los tribunales, la exnutricionista ha aportado nuevos detalles en una entrevista en Radio Euskadi, donde puso el foco en las fricciones constantes con los servicios médicos del club, especialmente en cuestiones relacionadas con la alimentación de los futbolistas.
“Yo les decía que la bollería para desayunar no me parecía lo más adecuado, y su respuesta era: ‘Hay que seguir igual, no cambies nada o te echamos. Con esto llevamos 15 Champions’”, explicó, una frase que, según relata, se repetía de forma habitual para justificar la negativa a introducir cambios.
González de Arriba también denunció lo que considera una estrategia de aislamiento profesional dentro del club. “Decían que si venía algún jugador, yo le atendiera, pero ¿cómo iba a venir alguien si no sabían ni que existía ni dónde estaba?”, relató.
Lejos de corregir la situación, asegura que recibió comentarios irónicos y despectivos: “Me decían: ‘Mejor así, ganas dinero sin trabajar. Qué suerte tienes’. Incluso me recomendaban no salir de allí si quería mantenerme en el Real Madrid”.
La ex trabajadora explicó que la decisión de llevar el caso ante la justicia no fue inmediata, sino consecuencia de un progresivo deterioro de su situación. “Hasta el 4 de agosto se crea un movimiento de desprestigio y mentiras sobre mí. Yo había cogido mucho cariño a los jugadores, se habían portado muy bien conmigo, y también al presidente.
Lo único que quería era que supieran la verdad”, señaló. “Yo me voy y no pasa nada, pero quería que supieran que me dejé la vida por hacerlo bien y que no podía haberlo hecho mejor”. Uno de los aspectos más llamativos de su testimonio es que su denuncia no tiene un objetivo económico. “Yo no pido dinero. Solo pido que me pidan perdón”, subrayó.
Según su relato, el trato con parte del personal médico y de fisioterapia fue especialmente duro: “Se cruzaban conmigo por los pasillos y me decían que todo lo estaba haciendo mal, que no me querían allí y que estaban peor conmigo. Ni siquiera se sentaban a hablar conmigo”.
En contraste, González de Arriba asegura que la relación con los futbolistas era positiva. “Los jugadores me mandaban mensajes diciéndome que qué bien que estuviera allí”, afirmó.
Sin embargo, sostiene que cada vez que un jugador mostraba ese apoyo, se le impedía seguir trabajando con ella, lo que reforzó, a su juicio, la dinámica de aislamiento dentro del club.
El caso sigue abierto y promete nuevas revelaciones, mientras el testimonio de la exnutricionista continúa generando debate y poniendo el foco en el funcionamiento interno de uno de los clubes más laureados del fútbol mundial.