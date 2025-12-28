El Día de los Inocentes y la desinformación digital: cuando una broma deja de ser inocente

San Pedro Sula, Honduras

Cada 28 de diciembre, Día de los Inocentes, las redes sociales y los medios se llenan de bromas que buscan sorprender, confundir o simplemente divertir.

Sin embargo, en la era de la información digital, esas bromas pueden cruzar rápidamente la frontera de la inocencia y transformarse en desinformación con consecuencias reales.

Lo que antes quedaba en una risa familiar o en un titular impreso de un diario que al día siguiente se aclaraba, hoy puede amplificarse en minutos y ser tomado como verdad por miles o millones de personas.

En un ecosistema mediático saturado y acelerado, una “noticia falsa por broma” puede desencadenar reacciones políticas, económicas o sociales que nadie anticipó.

Desde famosos “muertos” que en realidad están vivos hasta decisiones políticas inventadas, todo puede viralizarse y desatar pánico, indignación o incluso daño emocional.

Los algoritmos no distinguen entre verdad y mentira, solo entre lo que genera clics y lo que no.

Hoy, además con inteligencia artificial (IA), editores de imagen avanzados y técnicas de manipulación cada vez más sofisticadas, una broma malintencionada o sin contexto puede parecer absolutamente real.

El problema ya no es solo quién la crea, sino quién la replica sin verificar.

A continuación, LA PRENSA Verifica explica los riesgos que se corren en el Día de los Inocentes por las "bromas" disfrazadas de desinformación: