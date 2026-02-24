  1. Inicio
Davivienda lanza campaña que convierte cada compra en una jugada ganadora con su nueva promoción

Más de dos millones de lempiras en premios celebran la pasión mundialista. La promoción estará vigente de febrero a mayo de 2026.

  24 de febrero de 2026
  • Redacción
Davivienda convierte esa pasión que late en el corazón en oportunidades reales para ganar y celebrar.
Tegucigalpa.

La emoción que une a familias, amigos y países enteros frente a una pantalla tiene nombre propio: fútbol. En el marco del evento deportivo más esperado del año, Davivienda presenta su nueva campaña de tarjetas “Eso que siente se llama Fútbol”, una iniciativa que premia la preferencia y confianza de sus clientes con atractivos incentivos.

La promoción contempla más de dos millones de lempiras en premios y estará vigente de febrero a mayo de 2026. Durante este período, cada compra realizada con tarjetas de crédito o débito Davivienda se transforma en una oportunidad para ganar efectivo, bonos de consumo, tecnología y viajes internacionales.

Ginna Miller, gerente de mercadeo Davivienda.

En el segmento Upscale, los tarjetahabientes Platinum, Black, Signature e Infinite que alcancen una facturación mensual de 50,000 lempiras participarán por un gran premio de 500,000 lempiras en efectivo o acreditados a su cuenta de ahorro, además de ocho bonos de consumo de 50,000 lempiras cada uno.

Los clientes con tarjetas Clásico y Oro podrán participar al facturar 30,000 lempiras mensuales, con la posibilidad de ganar 100,000 lempiras en efectivo o depositados en cuenta de ahorro, así como siete bonos de consumo de 30,000 lempiras. Asimismo, quienes utilicen tarjeta de débito y acumulen 20,000 lempiras en compras mensuales podrán optar a 100,000 lempiras acreditados a su cuenta.

Adicionalmente, por cada 1,000 lempiras en compras en cualquier comercio, los clientes recibirán un ticket digital para participar en sorteos quincenales de 35 televisores de 65 pulgadas, 10 consolas PlayStation 5 y tres paquetes de viaje a Brasil, Argentina y España, permitiendo vivir la experiencia mundialista desde casa o incluso en el país anfitrión.

Con esta campaña, Davivienda reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes en los momentos que despiertan mayor entusiasmo, convirtiendo cada transacción en una jugada que puede marcar la diferencia y hacer que la pasión por el fútbol se celebre en grande.

