Carmen Boquín celebra sus 40 años con pasión, éxito y una vida plena

Entre recuerdos y proyectos, Carmen Boquín celebra cuatro décadas de vida con gratitud y ha demostrado que la pasión y el compromiso pueden abrir fronteras.
En su perfil de Instagram la periodista deportiva posteó una carta emotiva donde agradeció todo lo vivido a lo largo de su vida.
Recordando todos las experiencias que ha guardado a lo largo de su camino, llena de retos y sueños que poco a poca ha ido cumpliendo.
Destacando los momentos más memorables de su vida, el convertirse en madre y tener una familia que la ama.
Hoy celebra un nuevo cumpleaños, reafirmando que su vida es ejemplo de pasión y compromiso.
Desde sus inicios en Honduras, Carmen Boquín descubrió que la comunicación era su vocación. Su paso por Televicentro hasta su consolidación en beIN Sports marcó el comienzo de una carrera llena de retos y aprendizajes.
Fue embajadora de Marca País Honduras, siempre ha llevado con orgullo la identidad de su país.
El 8 de octubre del 2025 recibió el Game Changing On-Air, un reconocimiento individual por su desempeño periodístico en el ámbito deportivo.
Carmen Boquín celebra sus 40 años con una trayectoria marcada por pasión, orgullo hondureño y sueños que siguen creciendo. Su trabajo es un recordatorio de que la cobertura de la Copa del Mundo también estuvo moldeada por las voces femeninas detrás del micrófono, informar, conectar y llevar la energía del juego a los fans de todo el mundo.
En 2018 fue reconocida en el puesto 7 del top de mejores narradores latinos en Estados Unidos por As USA. Carmen Boquín trabaja actualmente como presentadora, host y comentarista deportiva en la cadena internacional Telemundo Deportes. También conduce y participa en espacios como "Fútbol LOVE" e "Informe MLS" en la Red de Fútbol.
En redes sociales, comparte su faceta más cercana y auténtica con sus seguidores, su familia ha sido su motor y refugio en los momentos más difíciles y felices. Ama disfrutar su tiempo libre junto a su pequeño Luca y esposo.
Nació en Tegucigalpa y es la mayor de tres hermanos. Licenciada en Comunicación y Publicidad por Unitec, ha forjado su carrera en radio, prensa escrita y televisión, convirtiéndose en referente del periodismo deportivo latino.