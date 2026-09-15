Carmen Boquín celebra sus 40 años con pasión, éxito y una vida plena

Carmen Boquín celebra sus 40 años con una trayectoria marcada por pasión, orgullo hondureño y sueños que siguen creciendo. Su trabajo es un recordatorio de que la cobertura de la Copa del Mundo también estuvo moldeada por las voces femeninas detrás del micrófono, informar, conectar y llevar la energía del juego a los fans de todo el mundo.