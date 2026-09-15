Las palillonas del IDO deslumbran en los desfiles patrios de Danlí

Con elegancia, alegría y un derroche de tradición, las palillonas del Instituto Departamental de Oriente (IDO), de Danlí, El Paraíso, se convirtieron en protagonistas de las celebraciones de los desfiles patrios, luciendo imponentes trajes que combinaron delicadeza, brillo y elementos inspirados en el arte y la identidad hondureña. Fotos: Alejandro Amador Avilez.