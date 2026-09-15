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Las palillonas del IDO deslumbran en los desfiles patrios de Danlí

Con elegantes atuendos en tonos rosados, blancos y dorados, las palillonas del Instituto Departamental de Oriente (IDO) de Danlí deslumbraron durante los desfiles patrios

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 16:38 -
  • Redacción La Prensa
Las palillonas del IDO deslumbran en los desfiles patrios de Danlí
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Con elegancia, alegría y un derroche de tradición, las palillonas del Instituto Departamental de Oriente (IDO), de Danlí, El Paraíso, se convirtieron en protagonistas de las celebraciones de los desfiles patrios, luciendo imponentes trajes que combinaron delicadeza, brillo y elementos inspirados en el arte y la identidad hondureña. Fotos: Alejandro Amador Avilez.
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Las jóvenes destacaron con un vestuario en tonos rosados, blancos y dorados, acompañado de sombreros de gran tamaño decorados con plumas, detalles de pedrería, perlas y delicados accesorios. Fotos: Alejandro Amador Avilez.
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Las botas de estilo victoriano y las sombrillas de encaje completaron una propuesta visual que resaltó por su elegancia y cuidado en cada detalle. Fotos: Alejandro Amador Avilez.
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La imagen de las representantes del IDO refleja la dedicación que existe detrás de uno de los cuadros más esperados de las fiestas patrias. Fotos: Alejandro Amador Avilez.
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El Instituto Departamental de Oriente es una de las instituciones educativas con mayor trayectoria de Danlí. Fotos: Alejandro Amador Avilez.
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Fue fundado el 22 de mayo de 1947, inicialmente con una matrícula de apenas 47 estudiantes, como resultado de las gestiones de ciudadanos danlidenses interesados en impulsar la educación de nivel medio en la zona. Fotos: Alejandro Amador Avilez.

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Con el paso de las décadas, el IDO fue creciendo hasta convertirse en una institución de referencia para el departamento de El Paraíso. Fotos: Alejandro Amador Avilez.

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Su historia también está marcada por la participación de estudiantes, docentes y padres de familia en el proceso que llevó a su oficialización en 1981. Fotos: Alejandro Amador Avilez.

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Pero el legado del IDO no se limita a las aulas. A lo largo de su historia, la institución también ha promovido la participación estudiantil en actividades artísticas, culturales y deportivas, incluyendo danzas, gimnasia, teatro, poesía, oratoria y otros cuadros representativos. Fotos: Alejandro Amador Avilez.

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Por eso, cada desfile patrio representa mucho más que una presentación. Para la comunidad educativa del IDO, sus palillonas, banda y demás cuadros forman parte de una tradición que ha acompañado a generaciones de estudiantes y que continúa transmitiéndose a las nuevas generaciones. Fotos: Alejandro Amador Avilez.

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