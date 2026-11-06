Carolina Tejera habla sobre la propuesta que la llevó a rechazar la novela Teresa

La actriz venezolana Carolina Tejera reveló que rechazó participar en la telenovela mexicana Teresa, producida por José Alberto «El Güero» Castro, después de recibir una indicación que le generó desconfianza durante las negociaciones para incorporarse al proyecto. Durante su participación en el pódcast Nadie Nos Vio Venir de Javier Ceriani, la actriz contó que, en lugar de ser citada a las oficinas de la televisora, le indicaron que debía acudir al departamento privado del productor para formalizar su contratación. Según su relato, la situación le resultó inaceptable y decidió no continuar con las negociaciones.

Carolina Tejera explica por qué rechazó la propuesta

Tejera recordó que, mientras negociaba su posible participación en el melodrama, recibió la noticia de que había sido elegida para interpretar a Teresa, por lo que debía reunirse con el productor José Alberto «El Güero» Castro para formalizar su contratación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La actriz explicó que en ese momento atravesaba una etapa de importantes oportunidades profesionales, luego de participar en producciones como Gata Salvaje, Inocente de ti y La mujer de Lorenzo, además de trabajar en Colombia con el canal RCN. Según su relato, estaba entusiasmada con protagonizar Teresa, una historia que ya había tenido otras adaptaciones televisivas y cinematográficas, y cuyo personaje principal consideraba adecuado para su perfil artístico.

Tejera contó que, después de realizar las pruebas de vestuario, le comunicaron que sería la protagonista de la telenovela y que el equipo de producción quedó satisfecho con su desempeño. Sin embargo, aseguró que le información que todavía debía cumplir una condición antes de firmar el contrato. De acuerdo con su versión, le indicaron que esa noche pasarían por ella para llevarla a un lugar donde estaría solas con el productor. La actriz relató que inicialmente pensó que se trataba de una reunión relacionada con los periodistas, pero, al recibir la aclaración de que únicamente estarían ella y Castro, manifestó sus sospechas sobre las intenciones del encuentro.

«Bueno, no sé qué está insinuando, pero si usted está insinuando que vamos a tener algo para firmar el contrato, yo le voy a adelantar que no soy ese tipo de personas. Si tengo que ir a su casa para firmar el contrato en esas condiciones, pues no», recordó que respondió. Según Tejera, el productor le manifestó que no había ningún problema si no quería acudir y le indicó que podía hablar con su secretaria. La actriz aseguró que, ante esa situación, confirmaría que no firmaría el contrato. También recordó que, mientras conversaban, sonó el teléfono del productor, quien pidió a su secretaria que le pasara a la siguiente candidata. «¿Cómo es que se llama la chica?», habría preguntado Castro, según el relato de Tejera. La secretaria respondió: «Angélique». De esta manera, la actriz contó cómo perdió la oportunidad de protagonizar la telenovela, cuyo papel finalmente fue interpretado por Angelique Boyer. La producción mexicana se estrenó en 2010 y posteriormente se convirtió en uno de los proyectos más conocidos de la actriz. José Alberto «El Güero» Castro y Angelique Boyer fueron pareja durante casi 3 años, iniciando su romance de manera privada a finales de 2010 y haciéndose oficial en octubre de 2011. Su relación se convirtió en una de las más mediáticas del espectáculo en México debido a la marcada diferencia de edad de 24 años, ya que ella tenía 22 años y él 46 cuando se enamoraron en el set de grabación de la exitosa telenovela Teresa, proyecto que él produjo y ella protagonizó.

Javier Ceriani retoma las declaraciones y el contexto

El periodista argentino Javier Ceriani también abordó las declaraciones de Tejera en su programa, donde se refirió a situaciones que, según su interpretación, forman parte de las prácticas cuestionadas dentro de la industria del entretenimiento. En medio de la controversia, también ha vuelto a circular en YouTube un video de una antigua conversación entre José Alberto Castro y Yolanda Andrade, en la que el productor habría expresado: «Yo he andado con todas mis protagonistas menos contigo». La declaración ha sido retomada en las discusiones sobre las relaciones personales y profesionales dentro del medio artístico. No obstante, el fragmento, por sí solo, no permite establecer una relación entre aquella conversación y la experiencia relatada por Tejera.

Las declaraciones generan reacciones en redes sociales