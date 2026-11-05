La Met Gala anuncia nuevo tema tras cancelación de Galliano

Nueva York.- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) anunció este jueves que la próxima Met Gala estará dedicada a la reinvención de la ropa cotidiana, tras cancelar hace poco más de dos meses la retrospectiva del diseñador británico, John Galliano , por la polémica que suscitaron sus comentarios antisemitas y racistas. La muestra, titulada “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday” (extraORDINARIO: La moda y la poética de lo cotidiano), se abrirá al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, precedida por la célebre gala benéfica el 3 de mayo. "Desde vaqueros, camisetas y abrigos acolchados hasta papel, plástico y metal, la exposición revelará cómo elementos aparentemente comunes pueden despertar deleite, sorpresa y asombro", señaló el Met en un comunicado.

La propuesta supone un giro de 180 grados tras la cancelación, hace casi dos meses, de los planes para una retrospectiva dedicada a John Galliano, 'John Galliano: Horizons', después de que su historial de comentarios antisemitas y racistas suscitara controversia en Nueva York, la ciudad que cuenta con la mayor diáspora judía del mundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Comisariada por Andrew Bolton, la muestra anual —que se abrirá al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, precedida por la célebre gala benéfica el 3 de mayo— "explorará cómo los diseñadores transforman prendas, materiales y objetos familiares, invitando a los visitantes a verlos bajo una nueva luz". "Quería una exposición que tuviera algo nuevo que decir y relevancia contemporánea; que nos haría cuestionar qué pasamos por alto, qué desechamos y qué hace que algo merezca conservarse", explicó Bolton a la prensa, e indicó que "la cancelación de la exposición de Galliano resultó decepcionante para todos los implicados".

¿Por qué rechazó Galliano su homenaje en Met Gala?

A las pocas semanas de anunciarse que sería homenajeado en la Met Gala de 2027, Galliano sorprendió publicando un comunicado donde explicaba las razones por las cuales debía declinar tal reconocimiento. «Tras mucha reflexión y conversaciones con todos los implicados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no tenga lugar en este momento», escribió Galliano en un comunicado publicado pocos días después de que The New York Times informara sobre la polémica en torno al Met por su decisión de homenajear al diseñador de moda a pesar de sus anteriores controversias relacionadas con comentarios racistas. «Sigo siendo plenamente responsable del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular del daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente», añadió Galliano.