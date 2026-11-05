Esto se sabe de la muerte de María Alicia Delgado, actriz de ‘Cero en conducta’

La actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado murió a los 77 años, después de una trayectoria de más de 40 años en la televisión, donde alcanzó gran popularidad por sus participaciones en programas como ¡Anabel!, Cero en conducta, Una familia de 10 y Derbez en cuando, junto a Eugenio Derbez. De acuerdo con información difundida por N+, María Alicia Delgado padecía cáncer, aunque no se precisó qué tipo de enfermedad oncológica enfrentaba ni desde cuándo recibió el diagnóstico. La actriz debutó en televisión en 1984 con el programa El tesoro del saber, donde interpretó a Marilú. Años después alcanzó popularidad con ‘Alz’, la abuelita que aparecía junto a Eugenio Derbez en los sketches de Alz & Heimer. También dio vida a Yadhira Davilillo en ¡Anabel! y a Dora en la serie ¿Tú crees?, uno de sus últimos trabajos en televisión.

¿Quién fue María Alicia Delgado y cuáles fueron sus personajes más recordados? María Alicia Delgado debutó en televisión con El tesoro del saber, un programa educativo dirigido al público infantil que abordaba distintos temas a través de historias y personajes. La actriz interpretó a Marilú, nieta de Don Biblioteco, uno de los protagonistas del programa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En 1988 se incorporó a ¡Anabel!, programa de comedia protagonizado por Anabel Ferreira, donde interpretó a distintos personajes, entre ellos Yadhira Davilillo. Esta producción impulsó su popularidad en la televisión mexicana y le permitió destacar por su talento para la comedia, una faceta que mantuvo durante gran parte de su trayectoria. Uno de sus trabajos más recordados llegó con Derbez en cuando, donde interpretó a ‘Alz’, una abuelita que compartía escenas con ‘Heimer’, personaje de Eugenio Derbez. Los sketches de Alz & Heimer presentaban situaciones relacionadas con los problemas de memoria de ambos personajes, cuyos nombres hacían referencia a la enfermedad de Alzheimer. También participó en Cero en conducta, programa de comedia protagonizado por Jorge Ortiz de Pinedo, donde interpretó a ‘La Abuela’, un personaje que aparecía en distintas situaciones dentro de la escuelita. Además, formó parte de producciones como Querida enemiga (2008), donde interpretó a Madre Trinidad, y Zacatillo, un lugar en tu corazón (2010), en la que encarnó a Alicia ‘Lichita’ López y López. En las telenovelas destacó por su interpretación de Susana ‘Susy’ en Amorcito corazón (2011-2012). También participó en La vecina (2015-2016), donde interpretó a Marina, y Enamorándome de Ramón (2017), en la que dio vida a Fredesvinda. Durante sus últimos años de trayectoria, María Alicia Delgado participó en ¿Tú crees? (2022), serie protagonizada por Daniela Luján y Ricardo Margaleff, donde interpretó a Dora, una empleada de limpieza de Almacenes Patito. Posteriormente apareció en las telenovelas Fugitivas, en busca de la libertad (2024), como Charo Hernández, y Monteverde (2025), donde dio vida a Madre Gustava Ríoseco. La actriz también participó en el doblaje de películas animadas de HuevoCartoon como: Un gallo con muchos huevos (2015), Un rescate de huevitos (2021) y Huevitos congelados (2022), en las que prestó su voz para el personaje de la Abuelita Guadalupe. Entre sus trabajos más recientes figura la serie Sabor a ti (2026), aunque no se precisó qué personaje interpretó.

¿Por qué María Alicia Delgado continuaba trabajando a los 77 años? A pesar de su extensa trayectoria en televisión, María Alicia Delgado continuaba trabajando a los 76 años para apoyar a su hijo Rafael, quien tiene discapacidad auditiva. En una entrevista con TVNotas, publicada en octubre de 2025, la actriz explicó que no podía retirarse porque quería ayudarlo a terminar sus estudios universitarios y cubrir los gastos de sus aparatos auditivos. “Mi hijo ya tiene 28 y gracias a Dios está por terminar la carrera de Diseño gráfico. Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón”. La historia de Rafael comenzó con un embarazo inesperado. Delgado contó que los médicos le dijeron que no podría tener hijos, pero quedó embarazada después de los 40 años. Su hijo nació prematuramente en 1997, con apenas 5 meses de gestación y un peso de 830 gramos. Cuando tenía una semana de nacido, fue sometido a una operación de corazón abierto y permaneció alrededor de 3 meses en terapia intensiva. Según relató la actriz, los medicamentos que recibió durante su tratamiento afectaron su audición.