Kim Kardashian se someterá a cirugía por anomalías en el esófago

“No se lo he contado a mucha gente, porque creo que es algo que me toca muy de cerca y, sencillamente, no quiero entrar en eso”, explicó. “Como mi papá murió de cáncer de esófago, ojalá pueda tomar medicamentos y esto desaparezca”.

“He consultado a un par de médicos y últimamente no he podido dejar de pensar en esto”, dijo Kim en una entrevista a cámara en un adelanto del episodio de The Kardashians del 29 de octubre. Su padre, Robert Kardashian , murió de cáncer de esófago en 2003, a los 59 años.

Kim Kardashian reveló que debe someterse a una cirugía por “irregularidades” encontradas en su garganta tras el reciente diagnóstico de esofagitis, algo que le ha generado preocupación debido a los antecedentes de cáncer en su familia.

En el adelanto del próximo episodio, se ve a Kim entrando en un hospital. “El médico dice que tengo estas irregularidades en el esófago y que tienen que extirparlas. Es lo mismo que tenía mi papá”, dice en la narración, mientras aparece un clip de Kris Jenner consolando a su hija en una cama de hospital.

A principios de esta temporada, la fundadora de Skims de 46 años, recibió un diagnóstico de esofagitis. Según la Clínica Mayo, es una afección que provoca “hinchazón e irritación de los tejidos que recubren el esófago”.

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La enfermedad por reflujo gastroesofágico, conocida comúnmente como ERGE, es una de las principales causas de esofagitis, aunque también puede desarrollarse por una acumulación de glóbulos blancos en el esófago o por consumo de ciertos medicamentos.

Aunque la esofagitis y el cáncer de esófago son afecciones distintas, la esofagitis puede estar asociada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer.

Según la División de Gastroenterología de la Universidad de Washington, la esofagitis crónica es “muy común” y puede ser consecuencia del reflujo ácido.

El departamento señala que uno de cada 10 pacientes con reflujo podría desarrollar esófago de Barrett, “en el que el revestimiento normal del esófago es reemplazado por otro propenso al cáncer”.

No es la primera vez que surge un problema de salud de Kim en el reality. En un episodio de noviembre de 2025, contó que los médicos le habían dicho que tenía un aneurisma cerebral que “llevaba años ahí”. Los nuevos episodios de The Kardashians se estrenan los jueves en Hulu