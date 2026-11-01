Heidi Klum sorprende con disfraz de mano cercenada en Halloween

El sábado, Heidi Klum protagonizó una sangrienta transformación al convertirse en una gigantesca mano humana cercenada para su tradicional fiesta de Halloween en Nueva York. La modelo germano-estadounidense, famosa por sus extravagantes disfraces durante esta celebración, lució irreconocible al caracterizarse como una extremidad ensangrentada. La estrella compartió varias fotografías en las que posaba como la mano cercenada, acompañadas de una serie de juegos de palabras relacionados con las manos. La celebración se realizó 25 años después de que comenzara a organizar su evento popular.

"¡Para el 25 aniversario de mi fiesta de Halloween, sabía que tenía que ser GRANDE! A veces las cosas más ordinarias pueden convertirse en las más extraordinarias cuando las miras de manera diferente", describió en Instagram la modelo acompañado de un video. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Quería algo inesperado, un poco raro, un poco espeluznante, y diferente a nada que hubiera hecho antes... y Mike Marino @prorenfx y todo su equipo lo entregaron. Me encanta eso en un mundo donde tanto ya no se hace a mano - cada vena, arruga y pequeño detalle de este disfraz lo fue. Un verdadero trabajo de amor". "Para mi increíble equipo... ¡¡¡Tengo que reconocértelo!!! Cada año creo que no hay manera de superar el último, y de alguna manera lo hacemos. Gracias por soñar a lo grande conmigo. Ahora que se nos ocurrirá para el próximo año?"

Zendaya, Cara Delevingne, Kourtney Kardashian, Neil Patrick Harris y su esposo, David Burtka, fueron algunas de las celebridades que se sumaron al espíritu de Halloween durante el fin de semana. Harris y Burtka asistieron disfrazados de los gemelos de la película El resplandor. Por su parte, Zendaya logró caracterizarse como Halle Berry y recrear el atuendo que la actriz lució durante el estreno de X-Men en Nueva York, en el año 2000. La actriz de Spider-Man se llevó un top de bikini estampado con pantalones de tiro bajo un juego, en una recreación del famoso vestuario de Berry. La modelo Cara Delevingne rindió homenaje al personaje del Dr. Frank 'N' Furter, de la película The Rocky Horror Picture Show, interpretada por Tim Curry. «Tim Curry para siempre», escribió en el pie de foto de su publicación.

Los disfraces de otras celebridades.