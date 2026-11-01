El crimen que habría cometido salvadoreño detenido en Honduras

Opatoro, La Paz. Un ciudadano salvadoreño de 46 años fue detenido en el departamento de La Paz, Honduras, luego de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmaran que tenía una orden de captura internacional emitida por un tribunal de El Salvador. El sospechoso fue identificado como José Edilberto Argueta, de oficio agricultor y originario del cantón Monteca, caserío Marcalito, en el municipio de Nueva Esparta, departamento de La Unión.

Las investigaciones permitieron ubicarlo en la aldea Las Mesetas, jurisdicción de Opatoro, donde se había establecido después de salir de territorio salvadoreño. En ese lugar fue localizado por los detectives hondureños, que ejecutaron la detención en cumplimiento del requerimiento internacional.

La orden judicial fue emitida por el Tribunal de Sentencia de La Unión, que solicita a Argueta por suponerlo responsable del delito de violación en perjuicio de una adolescente. Después de completar los procedimientos legales y administrativos correspondientes en Honduras, las autoridades coordinaron su entrega a las instituciones de seguridad salvadoreñas. El traslado se realizó hacia la aduana de Pasamonos, punto fronterizo entre ambos países, donde fue recibido por agentes de El Salvador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse