Capturan a hondureño tras llegar en vuelo de deportados a San Pedro Sula

La Lima, Cortés. Después de permanecer siete años prófugo de la justicia, un hondureño de 36 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de arribar al país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos.
La detención se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, mediante un operativo coordinado entre la DPI, a través de Interpol, y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).
De acuerdo con el informe policial, el sospechoso fue identificado mediante labores de seguimiento y monitoreo realizadas a través del Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), que permitió detectar que tenía una orden de captura pendiente.
El detenido, de 36 años, es originario de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, y era requerido por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
La orden judicial fue emitida el 13 de junio de 2019 por el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés, por lo que las autoridades procedieron a ejecutar la captura una vez que el hondureño ingresó al territorio nacional.
Tras su detención, los agentes le dieron a conocer sus derechos y anunciaron que será remitido ante el órgano jurisdiccional competente para continuar con el procedimiento legal correspondiente.