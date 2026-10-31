Capturan a hondureño tras llegar en vuelo de deportados a San Pedro Sula

La Lima, Cortés. Después de permanecer siete años prófugo de la justicia, un hondureño de 36 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de arribar al país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos.

La detención se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, mediante un operativo coordinado entre la DPI, a través de Interpol, y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso fue identificado mediante labores de seguimiento y monitoreo realizadas a través del Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), que permitió detectar que tenía una orden de captura pendiente.