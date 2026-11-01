Luisa Pineda entra al Top 20 de las candidatas más votadas de Miss Universo 2026

La representante de Honduras en Miss Universo 2026 , Luisa Pineda , figura entre las 20 candidatas más votadas en la plataforma oficial del certamen, según el listado divulgado este domingo por la Organización Miss Universo. La hondureña comparte esta posición con los representantes de Cabo Verde, Chila, Colombia, Costa Rica, Grecia, Republica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Hong Kong, Cuba, Kosovo, Myanmar, Nigeria, Paraguay, Filipinas, Ucrania, Puerto Rico y Venezuela, quienes también integran el grupo de aspirantes que recibe mayor respaldo del público. La inclusión de Luisa Pineda en este listado refleja el apoyo que ha generado entre los seguidores del certamen y representa una oportunidad para que Honduras continúe destacando en la competencia internacional. ​​​

¿Cómo votar por Luisa Pineda en Miss Universo 2026?

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Organización Miss Universo habilitó su plataforma oficial para que los seguidores puedan respaldar a sus candidatas favoritas. Para participar, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de votaciones, crear una cuenta o iniciar sesión y seleccionar al representante que deseen apoyar. Los seguidores disponen de votos gratuitos diarios y también pueden adquirir paquetes de votos adicionales para incrementar el respaldo a su candidata favorita. Además, la plataforma permite participar en votaciones especiales relacionadas con categorías como traje nacional, traje de gala y otras actividades de la competencia. El voto del público tiene un peso dentro del certamen, ya que la candidata que obtenga mayor respaldo de los fanáticos ingresa directo a la etapa de semifinales de Miss Universo 2026.

Honduras busca hacer historia en Miss Universo 2026