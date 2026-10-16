Miss Universo 2026: cómo votar por tu candidata favorita

Las actividades oficiales del 75.º aniversario de Miss Universo están previstas para comenzar el 8 de noviembre en Puerto Rico, donde las delegadas participarán en una agenda de eventos y compromisos previos a la final.La final de Miss Universo 2026 será el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Durante la gala, las semifinalistas competirán por la corona ante una audiencia internacional.