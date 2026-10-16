Miss Universo 2026: cómo votar por tu candidata favorita

La organización de Miss Universo anunció la apertura de las votaciones para la edición 2026 del certamen. Según la información difundida, la candidata que obtenga la mayor cantidad de votos del público asegurará un lugar entre las 30 semifinalistas.
Los seguidores pueden consultar los perfiles de las candidatas oficiales de Miss Universo 2026 a través de la plataforma de votación indicada por la organización y elegir a su favorito para demostrarle su apoyo.
¿Dónde votar por tu candidata favorita?
Las votaciones se encuentran habilitadas en el sitio web: missuniverseorg.com/vote. Al entrar al enlace se despliegan las fotos oficiales de cada una de las candidatas. Esta es tu oportunidad para apoyar a la representante hondureña, Luisa Pineda.
Dale click a la foto de tu candidata, en este caso seleccionamos a Luisa Pineda de Honduras y automáticamente se le acredita un voto diario sin costo. Y le aparecerá este sello de My Choice sobre su imagen.
Si puedes darle mayor número de votos diarios existen estas siete opciones con sus respectivos costos, que deberán pagarse con tarjeta de crédito o débito en la misma plataforma. Nueve votos tienen un valor de $0,99 centavos; Cuarenta y cinco votos, $ 4, 99; Ciento veinte votos, $9,99; Doscientos cincuenta y cinco votos, $19,99 Seiscientos sesenta votos, $ 49,99; Mil trescientos cincuenta votos tienen un valor de $ 99,99 y si desea darle tres mil votos le costará $ 199,99.
Antes de ingresar datos personales o realizar pagos, se recomienda confirmar que el enlace corresponda a la plataforma oficial del certamen. La candidata que reúna la mayor cantidad de votos del público obtendrá un pase directo al grupo de las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026.
Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization, destacó la importancia de los seguidores en los 75 años de historia del certamen. La iniciativa busca fortalecer la participación del público durante la competencia.
Además de apoyar a una candidata para su clasificación a las semifinales, los aficionados podrán participar en las categorías especiales de Mejor Traje de Gala, Mejor Traje de Baño y Mejor Traje Nacional, según la información proporcionada.
La apertura de las votaciones forma parte de la denominada Crown Season, una etapa previa a la gala final que permite a los seguidores involucrarse en las actividades del certamen y respaldar a las representantes de sus países.
Las actividades oficiales del 75.º aniversario de Miss Universo están previstas para comenzar el 8 de noviembre en Puerto Rico, donde las delegadas participarán en una agenda de eventos y compromisos previos a la final.La final de Miss Universo 2026 será el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Durante la gala, las semifinalistas competirán por la corona ante una audiencia internacional.
La final de Miss Universo 2026 será el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Durante la gala, las semifinalistas competirán por la corona ante una audiencia internacional. Fátima Bosch le entregará la banda a su sucesora.
Según la información difundida, todavía hay boletos disponibles para la competencia de Traje Nacional, programada para el 21 de noviembre, y para la competencia preliminar, prevista para el 22 de noviembre. Ambos eventos forman parte de las actividades previas a la noche de coronación.