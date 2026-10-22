Miss Universo 2026: Vanessa Pulgarín envía mensaje a las candidatas afectadas

La controversia en torno a Miss Universo 2026 continúa generando reacciones dentro de la comunidad de los concursos de belleza. Uno de los temas más comentados ha sido la expulsión de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur, países que finalmente no participarán en la próxima edición del certamen. La decisión se produce en medio de una disputa relacionada con la gestión de las franquicias nacionales de esos territorios, conflicto que ha involucrado a la Organización Miss Universo y a estructuras vinculadas al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil. Nawat es fundador de Miss Grand International y ha sido una de las figuras más visibles dentro de la controversia debido a su participación en la administración de franquicias de Miss Universo en varios países del sudeste asiático.

¿Quiénes son las candidatas afectadas?

Como consecuencia de esta situación, varias candidatas previamente designadas quedaron sin la posibilidad de participar en la competencia internacional. Entre ellas se encuentran Tharina Botes, representante de Tailandia; Nguyen Quynh Anh, de Vietnam; Eunice Wong, de Malasia; y Vion Erico Tan, de Singapur. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el caso de Indonesia y Laos, las organizaciones nacionales no habían confirmado oficialmente a sus candidatas para Miss Universo 2026 al momento de conocerse la medida. En medio de este panorama, Vanessa Pulgarín ex representante de Colombia utilizó sus historias de Instagram para compartir una reflexión relacionada con la situación que enfrentan las concursantes afectadas. "La verdadera empatía es defender lo correcto cuando alguien está siendo tratado injustamente", escribió la colombiana.