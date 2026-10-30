Río Roma y “Bonito, Bonito”: el tema viral que desata debate sobre IA​​​​​​

La canción “Bonito, Bonito” volvió a colocarse en el centro de la discusión digital tras el lanzamiento de su nueva versión de la mano de Río Roma. Lo que comenzó como un fenómeno viral protagonizado por Thiago Navarro , un artista virtual desarrollado con apoyo de inteligencia artificial, hoy se ha convertido en uno de los casos más comentados sobre el papel de la IA en la industria musical. El tema logró captar la atención de miles de usuarios en TikTok gracias a una letra enfocada en las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Su mensaje positivo, combinado con una melodía fácil de recordar, impulsó su crecimiento en redes sociales y convirtió a Thiago Navarro en un fenómeno viral vinculado directamente a las nuevas tecnologías. Detrás del proyecto se encuentra Anier Cruz , compositor que desarrolló la propuesta musical y que apostó por un personaje digital para conectarse con nuevas audiencias. La combinación entre música, narrativa digital e inteligencia artificial llamó la atención de los usuarios interesados ​​en el futuro del entretenimiento.

Así nació el fenómeno de Thiago Navarro y “Bonito, Bonito”

La historia comenzó con el lanzamiento de Thiago Navarro como un proyecto musical impulsado por inteligencia artificial. Desde sus primeras apariciones en redes sociales, el personaje despertó curiosidad por tratarse de una propuesta distinta a las que habitualmente circulan en la industria musical. Meses después llegó “Bonito, Bonito”, una canción construida alrededor de un mensaje simple: encontrar felicidad en los pequeños momentos de la vida. El tema comenzó a multiplicar reproducciones en TikTok y otras plataformas digitales gracias al alcance generado por los propios usuarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A medida que el audio se volvió tendencia, también creció la discusión alrededor de la figura de Thiago Navarro. El proyecto comenzó a ser citado como uno de los ejemplos más visibles del uso de la inteligencia artificial en la creación y promoción de contenido musical.

Río Roma se suma al éxito viral

El alcance de la canción terminó llamando la atención de Río Roma, que decidió grabar una nueva versión del tema junto a Anier Cruz. La colaboración permitió que “Bonito, Bonito” llegara a nuevas audiencias y consolidó el fenómeno más allá del público que originalmente lo descubrió en TikTok. La participación del reconocido dúo mexicano fue vista por muchos seguidores como una validación del impacto alcanzado por la canción. Para otros, representó el momento en que un proyecto nacido en el entorno digital logró dar el salto hacia espacios más tradicionales de la música comercial. Sin embargo, conforme la nueva versión comenzó a ganar visibilidad, surgió un debate paralelo en redes sociales. Usuarios empezaron a compartir ejemplos de canciones generadas por plataformas como Suno, asegurando que algunas presentaban conceptos, emociones e incluso estructuras narrativas similares.

El debate sobre la originalidad de la música creada con IA