Cuerpo de El Komanche llega este viernes a su pueblo natal, anuncia su padre

La comunidad digital salvadoreña se prepara para despedir a Carlos José Rivera Alfaro, conocido en internet como El Komanche, el streamer que falleció a los 30 años en México y cuya trayectoria lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del contenido en español. La familia del creador de contenido confirmó los detalles de las honras fúnebres, que se realizarán en El Salvador, tras el traslado de sus restos desde México. Amigos, familiares y seguidores tendrán la oportunidad de darle el último adiós en el país donde nació y comenzó su trayectoria. De acuerdo con información proporcionada por la funeraria encargada del proceso, funeraria Divino Maestro, el cuerpo de El Komanche llegará este viernes 30 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora local. Posteriormente, será trasladado a San Sebastián, en el departamento de San Vicente, municipio donde creció.

Su padre, José Luis Acevedo , también informó a través de redes sociales que el sepelio está programado para el sábado 31 de octubre. La noticia ha movilizado a habitantes de la comunidad, quienes preparan muestras de cariño para despedir al joven streamer. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Carlos José Rivera Alfaro nació y creció en el barrio Chino El Tránsito, en San Sebastián. Vecinos, docentes y amigos de la infancia lo recuerdan como una persona alegre, solidaria y profundamente orgullosa de sus raíces salvadoreñas, valores que se mantuvieron incluso después de alcanzar el reconocimiento internacional en las plataformas digitales. La muerte del creador de contenido ha generado conmoción en su pueblo natal. Para muchos habitantes de la zona, su historia representó un ejemplo de perseverancia y éxito en una industria cada vez más competitiva y globalizada.