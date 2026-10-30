Cuerpo de El Komanche llega este viernes a su pueblo natal, anuncia su padre

La comunidad digital salvadoreña se prepara para despedir a Carlos José Rivera Alfaro, conocido en internet como El Komanche, el streamer que falleció a los 30 años en México y cuya trayectoria lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del contenido en español.
La familia del creador de contenido confirmó los detalles de las honras fúnebres, que se realizarán en El Salvador, tras el traslado de sus restos desde México. Amigos, familiares y seguidores tendrán la oportunidad de darle el último adiós en el país donde nació y comenzó su trayectoria.
De acuerdo con información proporcionada por la funeraria encargada del proceso, funeraria Divino Maestro, el cuerpo de El Komanche llegará este viernes 30 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora local. Posteriormente, será trasladado a San Sebastián, en el departamento de San Vicente, municipio donde creció.
Su padre, José Luis Acevedo , también informó a través de redes sociales que el sepelio está programado para el sábado 31 de octubre. La noticia ha movilizado a habitantes de la comunidad, quienes preparan muestras de cariño para despedir al joven streamer.
Carlos José Rivera Alfaro nació y creció en el barrio Chino El Tránsito, en San Sebastián. Vecinos, docentes y amigos de la infancia lo recuerdan como una persona alegre, solidaria y profundamente orgullosa de sus raíces salvadoreñas, valores que se mantuvieron incluso después de alcanzar el reconocimiento internacional en las plataformas digitales.
La muerte del creador de contenido ha generado conmoción en su pueblo natal. Para muchos habitantes de la zona, su historia representó un ejemplo de perseverancia y éxito en una industria cada vez más competitiva y globalizada.
El streamer fue encontrado sin vida la noche del domingo 25 de octubre en una vivienda ubicada en la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. Las autoridades mexicanas informaron que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento y señalaron que, durante las primeras investigaciones, no encontraron signos de violencia.
Tras conocerse su fallecimiento, familiares y personas cercanas también recordaron que El Komanche enfrentó durante años problemas de salud mental, entre ellos depresión y ansiedad, situaciones que había mencionado en distintas ocasiones ante su comunidad de seguidores.
En medio del duelo, volvió a circular un video grabado tiempo atrás en el que el streamer hablaba sobre cómo le gustaría que fuera su funeral. En la grabación se expresaban algunos deseos particulares que reflejaban sus gustos personales y aficiones.
Entre sus peticiones mencionaron que sonara música de Bad Bunny y que se instale una pantalla para proyectar contenidos relacionados con algunas de sus franquicias favoritas, como Naruto, Dragon Ball y las películas de Harry Potter. También solicitó que se compartieran videos con momentos memorables de la carrera de Lionel Messi.
Otro de los detalles que llamó atención la fue su petición de sustituir los tradicionales tamales por pizza durante la despedida, una de sus comidas preferidas. Hasta el momento, la familia no ha confirmado si cumplirá cada una de las solicitudes expresadas por el creador de contenido en aquel video.
El Komanche inició su trayectoria en Twitch en 2015 y ganó notoriedad por sus transmisiones de videojuegos como Minecraft, Fortnite y GTA. Su participación en proyectos junto a figuras internacionales como Ibai Llanos y El Rubius, especialmente en eventos como Squid Craft Games, le permitió consolidarse como uno de los streamers salvadoreños con mayor reconocimiento en la comunidad hispanohablante.
Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar y homenajes en redes sociales, donde seguidores y colegas continúan destacando el legado que dejó en la industria del streaming.