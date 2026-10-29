El Temach y WestCol discuten en vivo por el caso Komanche

El Temach y el streamer colombiano WestCol protagonizaron un tenso intercambio durante una transmisión en vivo por YouTube, en la que hablaron sobre la polémica relacionada con El Komanche y las críticas que han surgido en torno a este caso. Durante la conversación, WestCol defendió a su comunidad y sostuvo que sus seguidores no eran responsables de los ataques contra Komanche. Por su parte, El Temach mencionó distintos videos y situaciones que, a su juicio, debían tomarse en cuenta para analizar la controversia. El encuentro generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la versión de WestCol, otros consideraron que debían reconocer el posible impacto de sus declaraciones y de las acciones de su comunidad.

WestCol defiende su postura ante El Temach

Durante la transmisión, WestCol negocio haber promovido ataques contra El Komanche y rechazó las acusaciones de que hubiera alentado el hostigamiento digital en su contra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El streamer colombiano sostuvo que su comunidad defendió su postura y afirmó que las críticas que ha recibido tras la muerte de Komanche se deben, en parte, a la difusión de fragmentos de sus transmisiones que, según él, fueron sacados de contexto por otros creadores de contenido y canales de YouTube dedicados a clips públicos. WestCol también explicó que habló públicamente sobre las acusaciones de abuso sexual y acoso que FernandaVal habría formulado contra Komanche, después de que el caso se viralizara. Según su versión, abordó el tema como parte de las conversaciones que surgieron entre creadores de contenido y reconoció que sugirió a FernaandaVal acudir a las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

El Temach cuestiona las declaraciones de WestCol