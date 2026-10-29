El Temach y WestCol discuten en vivo por el caso Komanche

El Temach y el streamer colombiano WestCol protagonizaron un tenso intercambio durante una transmisión en vivo por YouTube, en la que hablaron sobre la polémica relacionada con El Komanche y las críticas que han surgido en torno a este caso.
Durante la conversación, WestCol defendió a su comunidad y sostuvo que sus seguidores no eran responsables de los ataques contra Komanche. Por su parte, El Temach mencionó distintos videos y situaciones que, a su juicio, debían tomarse en cuenta para analizar la controversia.
El encuentro generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la versión de WestCol, otros consideraron que debían reconocer el posible impacto de sus declaraciones y de las acciones de su comunidad.
@eltemach546 En este live, Weskol y yo nos sentamos a hablar de frente sobre las acusaciones que surgieron en torno a Komanche y una denuncia falsa. Él explica que nunca tuvo mala relación con Komanche #Weskol #Streamers #Komanche #Polémica #Live ♬ sonido original - eltemach546
WestCol defiende su postura ante El Temach
Durante la transmisión, WestCol negocio haber promovido ataques contra El Komanche y rechazó las acusaciones de que hubiera alentado el hostigamiento digital en su contra.
El streamer colombiano sostuvo que su comunidad defendió su postura y afirmó que las críticas que ha recibido tras la muerte de Komanche se deben, en parte, a la difusión de fragmentos de sus transmisiones que, según él, fueron sacados de contexto por otros creadores de contenido y canales de YouTube dedicados a clips públicos.
WestCol también explicó que habló públicamente sobre las acusaciones de abuso sexual y acoso que FernandaVal habría formulado contra Komanche, después de que el caso se viralizara. Según su versión, abordó el tema como parte de las conversaciones que surgieron entre creadores de contenido y reconoció que sugirió a FernaandaVal acudir a las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.
@eltemach546 Wescol y la polémica: Responsabilidad y disculpas en el mundo de los creadores de contenido #Wescol #Responsabilidad #Controversia #Streamer #CreadorDeContenido ♬ sonido original - Lobo solitario
El Temach cuestiona las declaraciones de WestCol
El Temach aceptó la propuesta de WestCol de conversar públicamente para que este pudiera exponer su versión de los hechos, después de que el creador de contenido mexicano también se pronunciara sobre la controversia en sus plataformas.
Durante el intercambio, El Temach hizo referencia a varias miniaturas en Youtube (clips) y situaciones que, desde su perspectiva, debían considerar al analizar las declaraciones de WestCol y el contexto de la polémica.
Incluso, expuso que su funa contra El Komanche siguió aún después de que este desmintió con pruebas el supuesto abuso contra FernandaVal. El Komanche hizo públicas las capturas de pantalla de las conversaciones que sostuvo con ella antes y después del encuentro íntimo consensuado que tuvieron.
El debate dejó en evidencia las diferencias entre ambos creadores de contenido sobre la responsabilidad de las comunidades digitales y el papel que tienen las transmisiones en vivo y los clips virales en la difusión de controversias.