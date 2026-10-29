Pizza, Bad Bunny y anime: así pidió El Komanche que lo despidieran

Amigos cercanos y creadores de contenido se reunieron el jueves en una ceremonia íntima para despedir a Carlos Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como El Komanche, y honrar su memoria de acuerdo con las instrucciones que dejó sobre cómo quería que fuera su funeral. La despedida estuvo marcada por dos de sus preferencias: la pizza y la música de Bad Bunny. La ceremonia se realizó de manera privada, en compañía de personas cercanas al creador de contenido salvadoreño. Entre las figuras del streaming mencionadas como asistentes están Ari Gameplays, Samy Rivers, Amablitz, El Mariana, Bethcast y Juan Guarnizo. Otros creadores, como AuronPlay, Ibai Llanos y Fernanfloo, también expresaron mensajes de despedida en redes sociales, según la información difundida sobre su fallecimiento. Ibai Llanos publicó: «Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida». Ari Gameplays, Rivers, El Rubius y Ama Blitz también compartieron mensajes y recuerdos relacionados con El Komanche, además de expresar sus condolencias a sus familiares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El video en el que El Komanche explicó cómo quería su funeral

Antes de su fallecimiento, El Komanche dejó grabado un video dirigido a sus padres en el que explicaba cómo quería que fuera su despedida. El fragmento comenzó a circular en TikTok y X después de conocerse la noticia de su muerte. En el video, el creador de contenido pidió que no se realizara un velorio católico y expresó su deseo de que sus seres queridos recordaran las cosas que lo hacían felices, en lugar de centrado en una ceremonia religiosa tradicional. “Siento que ya estoy en mis últimos días, de verdad”, dijo el streamer en el fragmento difundido en redes sociales.

Durante una de sus transmisiones en vivo, también pidió a sus seguidores que hicieran llegar el mensaje a sus padres. “Este clip se los voy a pasar a mis papás. Si me llego a morir, ni se les ocurre que en mi velorio sea un velorio católico”, expresó. Después, explicó por qué no quería ese tipo de ceremonia: “A mí me cagan los velorios católicos donde llegan y la gente está rezando y está llorando”. En su lugar, pidió que la despedida incluyera música, comida y contenido audiovisual relacionado con sus gustos personales. Como canciones de Bad Bunny y un televisor de plasma para emitir películas de Spider Man y Harry Potter.



Pizza para sus amigos y una petición especial.

El Komanche también dejó instrucciones sobre la comida que quería para su funeral. En el video, mencionó dos cadenas de pizza y descartó otras opciones. “Que no vayan a dar tamales, que den mi comida favorita: pizza, pueden dar Pizza Hut o Little Caesars”, dijo. Incluso explicó que dejaría dinero para comprar la comida. “Les voy a dejar un poquito de dinero para que compren Pizza Hut o Little Caesars, que no vayan a dar pizza de la siciliana”, señaló el creador de contenido. En tono de broma, también hizo una distinción entre sus invitados: “A los que fueron mis amigos en vida denles Pizza Hut, a los otros, Little Caesars”.

Bad Bunny, anime y películas entre sus últimas peticiones

La música de Bad Bunny fue otra de las peticiones que El Komanche incluyó en sus instrucciones. Además, pidió una pantalla grande en la que se transmitieran algunos de sus contenidos favoritos. “Una televisión enorme transmitiendo los mejores capítulos de Naruto, Dragon Ball, las mejores películas de Harry Potter, los mejores momentos de Messi”, pidió. El creador de contenido explicó que esa pantalla sería una forma de compartir sus gustos con las personas que ayudaron a despedirlo. “El que me conoce se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo”, afirmó. Las instrucciones que dejaron en el video reflejan su deseo de que la despedida estuviera acompañada de música, comida y recuerdos relacionados con sus aficiones. Antes de desconectarse en su último streaming El Komanche se despidió de su seguidores Los quiero mucho de verdad, mañana no sabemos si juguemos mas o menos. "Les deseo mucha suerte, siempre cuídense, siempre anden bien. Se les quiere, su compa El Komanche".