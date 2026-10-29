Setlist: ¿Y ahora qué? de la gira de Alejandro Sanz

Hay conciertos que se disfrutan y otros que se sienten. El de Alejandro Sanz en Honduras promete ser uno de ellos. A pocos días de su esperado regreso al país, la emoción ya se hace sentir entre los seguidores que están listos para volver a cantar clásicos que han acompañado historias de amor, desamor y momentos inolvidables. Todo está servido para una velada que promete quedarse grabada en la memoria de quienes asisten. La cuenta regresiva ha entrado en su etapa final y la expectativa no deja de crecer. Después de conquistar escenarios en distintas ciudades con su gira, Alejandro Sanz volverá a encontrarse con el público hondureño en un espectáculo donde la música y las emociones serán las grandes protagonistas. No se trata únicamente de un concierto. Para muchos fanáticos será la oportunidad de volver a escuchar en vivo canciones que han formado parte de sus vidas durante años. Temas que acompañaron amores, despedidas, alegrías y recuerdos que hoy cobran un significado especial.

El cantante español llega respaldado por una trayectoria que lo ha convertido en una de las figuras más importantes de la música en español. Su capacidad para conectar con el público generación tras generación es parte de lo que hace tan especial cada una de sus presentaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La gira también ha incluido algunos de los temas más representativos de su carrera, ofreciendo un recorrido por distintas etapas musicales que han marcado a millones de seguidores alrededor del mundo. Uno de los aspectos más destacados de los conciertos de Alejandro Sanz es la cercanía que mantiene con sus fanáticos. Más allá de la música, suele compartir momentos espontáneos y mensajes que hacen sentir cada presentación como un encuentro especial.

¿Ya tiene lista su canción favorita?

Conforme se acerca la fecha del evento, las redes sociales se han llenado de mensajes de emoción de personas que ya cuentan los días para verlo sobre el escenario. Muchos incluso han comenzado a repasar las canciones que podrían formar parte de la noche. Y es que cuando suenan los primeros acordes de sus grandes éxitos, resulta imposible no cantar. Esa conexión es precisamente la que ha convertido a Alejandro Sanz en uno de los artistas más queridos del mercado hispano. Basado en las presentaciones más recientes de la gira, este sería el posible repertorio de la noche: Desde cuándo, Por bandera, Bésame, A la primera persona, Mi soledad y yo, El vino de tu boca Quisiera ser, Amiga mía, Deja que te bese Cuando nadie me ve y El alma al aire.

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