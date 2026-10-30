Miss Grand International confirma a Lupita Jones para México

México

La ex Miss Universo Lupita Jones suma un nuevo proyecto a su trayectoria en los certámenes de belleza. La organización Miss Grand International anunció que la empresaria mexicana será la directora nacional de la franquicia en México para la edición 2027, una responsabilidad que estará vinculada a su plataforma Mexicana Universal. El nombramiento fue divulgado mediante una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Miss Grand International, en la que se presentó a Jones como la nueva responsable de la licencia nacional. “Juntos, sigamos fortaleciendo a la familia Grand y alcanzando logros aún mayores", expresó la organización en su mensaje.

Con esta designación, Jones tendrá a su cargo la selección y preparación de la representante mexicana que competirá en Miss Grand International 2027, además de coordinar el proceso nacional para elegir a la candidata que llevará la banda de México al escenario internacional. La noticia también marca una nueva etapa para Mexicana Universal, organización que desde hace años dirige Jones y que funciona como plataforma para preparar a representantes mexicanas en distintos concursos internacionales. En su sitio oficial, la exreina aparece como directora nacional de la entidad, anteriormente conocida como Nuestra Belleza México.

Una relación que ha generado debate

La incorporación de Jones a la franquicia no ha estado exenta de comentarios entre los seguidores de los concursos de belleza. En 2023, cuando anunció su llegada a Miss Grand International, resurgieron declaraciones anteriores en las que había cuestionado la manera en que se manejaba la franquicia en México e incluso había manifestado que no tenía interés en asumirla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En aquella ocasión, la empresaria explicó que sus críticas estaban relacionadas con el trato que, a su juicio, recibían algunas concursantes y con la falta de respaldo que existía para ellas. Posteriormente, defendió su decisión de sumarse al proyecto y aseguró que había conocido experiencias positivas de participantes que habían competido en el certamen. Más recientemente, durante "Miss Grand International All Stars 2026", celebrado en Tailandia, Jones volvió a ocupar titulares por sus cuestionamientos a las calificaciones del jurado. La directora de Mexicana Universal expresó su inconformidad con las puntuaciones otorgadas a la mexicana Francia Cortés Sandoval y señaló al pianista francés Omar Harfouch por considerar que sus evaluaciones no reflejaban el desempeño de la concursante. Harfouch rechazó los señalamientos y defendió sus criterios como juez.

De Miss Universo a empresaria de los certámenes