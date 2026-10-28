Selena Gómez y Demi Lovato se reúnen para lanzar el rubor «Delena» de Rare Beauty. El conjunto de edición limitada combina dos tonos de rubor líquido y recrea los looks de la película Princess Protection Program, en un guiño a la historia compartida de los artistas. Selena Gómez y Demi Lovato llevan su reencuentro al mundo de la belleza. Las artistas, amigas desde hace años, se han unido para una campaña de Rare Beauty y el lanzamiento de un set de rubor de edición limitada llamado «Delena», un nombre que combina ambos nombres como homenaje a su historia compartida. La colaboración, cuyo lanzamiento está previsto para el 28 de octubre, incluye una campaña que recrea poses de la película de Disney Channel Princess Protection Program, estrenada en 2009. En las imágenes, Gomez y Lovato lucen vestidos coloridos y tiaras que evocan una etapa emblemática de sus carreras.

El set Delena Soft Pinch incluye dos tonos de rubor líquido que ya forman parte de la línea de Rare Beauty: Hope, una malva nude utilizada por Gómez y Virtue, un melocotón beige asociado a Lovato. El paquete también incluye la brocha Soft Pinch y tiene un precio de 50 dólares en el sitio web de Rare Beauty. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para Gómez, el proyecto representó una oportunidad para reconocer su pasado y reencontrarse con Lovato en el presente. «Unirnos para esta campaña fue un hermoso recordatorio de esa historia», dijo Gómez en un comunicado de prensa. Lovato, por su parte, comparó la experiencia de filmar juntas con sus años de adolescencia, cuando grababan videos para YouTube y experimentaban con el maquillaje.