Mel Gibson pide oraciones a iglesias cristianas antes del estreno de su nueva película

El actor y director Mel Gibson hizo un llamado a las iglesias cristianas para que se unan en oración antes del estreno de La Resurrección de Cristo, Parte Uno, película prevista para llegar a los cines el 6 de mayo de 2027 y que dará continuidad a la historia narrada en La Pasión de Cristo. El mensaje fue compartido mediante un video dirigido al pastor Samuel Rodríguez y a los integrantes de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano. En la grabación, el cineasta agradeció el respaldo recibido durante el desarrollo de la producción y pidió a las congregaciones que acompañaran espiritualmente al equipo. Gibson manifestó su entusiasmo por el próximo lanzamiento y expresó su deseo de que el público pueda conocer el resultado del trabajo realizado durante los últimos años. Sin embargo, subrayó que su mensaje no se limitaba a la promoción de la película, sino que también buscaba movilizar a las comunidades cristianas en esta etapa previa al estreno.

“Por favor, preparen a sus iglesias para que oren por nosotros”, expresó el director, quien también agradeció las muestras de apoyo y las oraciones recibidas durante la producción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, recordó que el pastor Samuel Rodríguez tuvo la oportunidad de visitar el set de grabación en Italia, donde conoció de cerca parte del trabajo realizado por el equipo y la dimensión del proyecto cinematográfico. El video también incluyó comentarios de líderes religiosos sobre el significado de la película y su posible impacto entre las comunidades cristianas. ​​​​​



El cardenal Gerhard Ludwig Müller destacó el uso del cine como una herramienta para transmitir el mensaje del Evangelio a nuevas generaciones y llegar a audiencias de todo el mundo. Por su parte, el reverendo Franklin Graham afirmó que la resurrección de Jesucristo representa “el acontecimiento más importante de la historia” y manifestó su esperanza de que la producción tenga una influencia positiva en millones de personas. La película abordará los acontecimientos posteriores a la crucifixión de Jesús, un episodio fundamental para la fe cristiana. La resurrección constituye uno de los pilares centrales del cristianismo y será el eje de esta nueva entrega cinematográfica. Más de dos décadas después del estreno de La Pasión de Cristo, Gibson vuelve a llevar a la pantalla un pasaje central de los Evangelios, con una producción que busca profundizar en uno de los acontecimientos más significativos para los creyentes. El pastor Samuel Rodríguez también resaltó la importancia de esta temática al señalar que la resurrección de Cristo representa la culminación del mensaje cristiano, una convicción que ocupará un lugar central en la nueva película.