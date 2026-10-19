Selena Gómez confiesa que el vapeo afectó su voz y alerta sobre la nicotina

La cantante y actriz Selena Gómez reveló que el consumo de nicotina mediante cigarrillos electrónicos (Vape) habría provocado cambios en su voz, una experiencia que compartió con sus seguidores y que ha generado interés sobre los posibles efectos del vapeo en la salud.
En una publicación en Instagram, el intérprete de Lose You to Love Me habría asegurado que su forma de hablar ya no volverá a ser la misma debido a los años en los que mantuvo el hábito de vapear. La artista también habría reconocido que consumía grandes cantidades de nicotina y lamentado las consecuencias que esto tuvo en su organismo.
Gómez también habría aprovechado el mensaje para anunciar a quienes atraviesan una situación similar. Según su relato, abandonar la nicotina ha representado uno de los desafíos más difíciles que ha enfrentado, aunque afirmó sentirse satisfecho por haber dejado atrás la adicción.
La estrella de 34 años habría explicado que decidió compartir su experiencia para evitar que otras personas repitan el mismo error. En su mensaje que el texto original le atribuye, sostuvo que vapear “no vale la pena” y calificó la práctica como una decisión equivocada que terminó afectando directamente su voz.
Las declaraciones habrían reavivado las conversaciones entre sus seguidores sobre los cambios que ha experimentado su tono vocal en los últimos años. Algunos fanáticos habían señalado previamente que la cantante suena más grave que en las primeras etapas de su carrera artística.
Sin embargo, las variaciones en la voz también pueden tener otras causas. Gómez padece lupus , una enfermedad crónica autoinmune que puede afectar distintos órganos y tejidos. La posible relación entre esta enfermedad y los cambios en su voz requiere una atribución médica específica para establecer su relevancia en el caso del artista.
Durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, realizada meses atrás, la cantante habría comentado que en ocasiones siente una especie de inflamación interna en la garganta . Esta molestia van de la mano con los brotes de la enfermedad que enfrentan desde hace más de una década.
La ronquera, la tensión vocal y las molestias en la garganta pueden tener distintas causas. Asimismo, el envejecimiento puede producir cambios graduales en la voz.
La confesión de la artista también generaron reacciones diversas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que mantuviera un hábito relacionado con la nicotina después del trasplante de riñón que recibió en 2017, mientras que otros destacaron su valentía por hablar públicamente sobre las dificultades para superar una adicción.
Pese a las críticas, muchos de los mensajes dirigidos a Gómez fueron de apoyo. Sus seguidores habrían destacado la importancia de que las figuras públicas compartan experiencias sobre las consecuencias del vapeo y contribuyan a generar conciencia sobre los riesgos del consumo de nicotina."Que Selena Gómez sea honesta sobre su adicción a la nicotina nos recuerda que algunos hábitos son más difíciles de abandonar de lo que la gente cree", escribió MaxB en X.