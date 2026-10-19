Selena Gómez confiesa que el vapeo afectó su voz y alerta sobre la nicotina

La cantante y actriz Selena Gómez reveló que el consumo de nicotina mediante cigarrillos electrónicos (Vape) habría provocado cambios en su voz, una experiencia que compartió con sus seguidores y que ha generado interés sobre los posibles efectos del vapeo en la salud.

En una publicación en Instagram, el intérprete de Lose You to Love Me habría asegurado que su forma de hablar ya no volverá a ser la misma debido a los años en los que mantuvo el hábito de vapear. La artista también habría reconocido que consumía grandes cantidades de nicotina y lamentado las consecuencias que esto tuvo en su organismo.

Gómez también habría aprovechado el mensaje para anunciar a quienes atraviesan una situación similar. Según su relato, abandonar la nicotina ha representado uno de los desafíos más difíciles que ha enfrentado, aunque afirmó sentirse satisfecho por haber dejado atrás la adicción.

La estrella de 34 años habría explicado que decidió compartir su experiencia para evitar que otras personas repitan el mismo error. En su mensaje que el texto original le atribuye, sostuvo que vapear “no vale la pena” y calificó la práctica como una decisión equivocada que terminó afectando directamente su voz.