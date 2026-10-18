Kylie Jenner debuta en el Victoria’s Secret Fashion Show y luce el "Fantasy Bra"

California. Resulta que Victoria’s Secret guardaba un gran secreto sobre las celebridades que participarían como modelos este año.
Este domingo, Kylie Jenner sorprendió a los asistentes al Victoria’s Secret Fashion Show 2026 al desfilar, por primera vez en su historia, para la icónica firma de lencería.
Llevó puesto el primer "Fantasy Bra" de la marca; una pieza que, según el diseñador Jacob Arabo —de la firma Jacob & Co.—, es "el Fantasy Bra más caro jamás creado".
Solo el diamante amarillo central está valorado en 22 millones de dólares, según el joyero. El diseño incluye, además, diamantes con «todos los tipos de talla existentes», tales como pera, corazón, redonda, ovalada, marquesa, entre otras.
Su novio, el actor Timothée Chalamet, estuvo presente entre el público para apoyarla, sentado junto a la madre de ella, Kris Jenner, y la pareja de esta, Corey Gamble.
Aunque la fundadora de Kylie Cosmetics está acostumbrada a protagonizar sesiones de fotos muy sexis, no es habitual verla sobre una pasarela.
Recientemente, fue la encargada de cerrar el desfile de Coperni en 2024, celebrado en Disneyland París, luciendo un elegante vestido de gala sin tirantes.
Su debut en una pasarela se remonta a 2011, para Abbey Dawn, la antigua firma de Avril Lavigne. Asimismo, en 2013, desfiló junto a su hermana, Kendall Jenner, tanto para la marca Sherri Hill como para el evento "Red Dress Collection" de la campaña "The Heart Truth".
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