Bárbara Palvin vuelve hoy al desfile de Victoria’s Secret ¡Seis semanas después de dar a luz!

Los Ángeles, California. ¿Supermodelo? Más bien, superheroína. Apenas seis semanas después de dar la bienvenida a su primer hijo junto a su esposo, Dylan Sprouse, Barbara Palvin volverá a la pasarela en el desfile de Victoria’s Secret 2026, que tendrá lugar este domingo por la noche en Los Ángeles. "Estoy feliz. Estoy emocionada. ¡Espero no caerme!", comentó la modelo húngara a Page Six Style entre bastidores en Los Ángeles antes del desfile, restándole importancia a la rapidez con la que ha pasado de dar a luz a retomar su trabajo. "Se lo digo a todo el mundo: esto es lo normal. El permiso de maternidad suele ser de seis a ocho semanas; mañana cumplo seis semanas, así que simplemente estoy haciendo lo mismo que cualquier otra persona. ¡Y lo único que tengo que hacer es caminar por una pasarela!", bromeó. "Curiosamente, mi cuerpo se recuperó —por suerte— muy rápido. Creo que se debe a que nunca he estado más sana. Durante el embarazo, me aseguré de que mi bebé estuviera bien, así que solo consumí alimentos orgánicos. Y ahora, en el posparto, como estoy dando el pecho, también me he preocupado por llevar una buena alimentación. Así fue como me preparé: simplemente dejé que mi cuerpo sanara por sí solo y realicé algo de ejercicio suave, pero nada exagerado". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

@pagesix Barbara Palvin is just 6 weeks postpartum (!!) and is set to return to the 2026 Victoria’s Secret runway tonight. The VS Angel opened up to us about the support of her family and friends throughout her postpartum journey. 🥹🪽 ♬ original sound - Page Six

Ayudará contar con la presencia de Sprouse, quien, como de costumbre, la animará desde la primera fila; tal vez tenga alguna sorpresa preparada. En 2024, el actor llevó figuras de cartón de las mascotas de la pareja, y en 2018, tras el desfile, le entregó personalmente comida de Shake Shack a su amada. "Mi maravilloso esposo estará aquí esta noche", confirmó Palvin. "No sé qué estará planeando; ¡espero que nada, porque ahora mismo debería estar cuidando a nuestra pequeña!". Hoy será la sexta vez que la modelo participe en el espectacular desfile anual de lencería de Victoria’s Secret; su debut en la marca fue en 2012, cuando apenas tenía 19 años. "¡Dios mío, estaba atacada de los nervios! Apenas recuerdo nada, fue todo un torbellino", recordó Palvin sobre su primer desfile, añadiendo que quedó especialmente impresionada por la actuación musical de Rihanna y su caminar icónico". "Pensé: "¡Caray, no puedo salir ahí después de eso!"", comentó.

@pagesix Barbara Palvin is returning to the 2026 Victoria’s Secret Fashion Show tonight, and the new mama shares how she prepared to walk the runway just 6 weeks postpartum. 🪽💓 ♬ original sound - Page Six