RJ Mitte: sale a la luz crisis de pareja con su prometida antes de morir

El actor estadounidense RJ Mitte , conocido por interpretar a Walter Jr. en la serie Breaking Bad , habría atravesado una crisis sentimental con su prometida, Kennedy Suárez , en los meses previos a su presunta muerte, según un reporte de TMZ que cita a fuentes cercanas a su familia.
De acuerdo con esas fuentes, Suárez habría planteado al actor un ultimátum relacionado con su madre, Dyna, debido a las tensiones que supuestamente existían entre ambas. Según la versión publicada por TMZ, la prometida consideraba que la madre de Mitte se involucraba demasiado en la relación.
Las fuentes citadas por el medio aseguran que Suárez quería que el actor tomara partido por ella. Múltiples fuentes cercanas a su familia nos dicen que su prometida le dio un ultimátum... "elige entre ella o su mamá", detalló el medio.
Mitte, sin embargo, mantenía una relación muy cercana con su madre y su hermana, Lacianne, y no estaba dispuesto a romper los vínculos familiares. Esta situación podría provocar conflictos en la pareja.
Mitte y Suarez fueron amigos durante 10 años antes de comenzar una relación sentimental en 2020. Se comprometieron el 10 de octubre de 2025.
TMZ también informó que la pareja seguía junta una semana antes de la fecha en que el actor habría fallecido. Sin embargo, el medio señaló que no estaba claro si ambos habían terminado su relación durante los días anteriores.
Las fuentes citadas por TMZ añadieron que los problemas sentimentales habrían afectado al actor durante las semanas anteriores a su presunta muerte y que lo habían visto visiblemente angustiado. Estas afirmaciones no han sido corroboradas de manera independiente en el material proporcionado.
Este viernes está previsto un homenaje a la vida de RJ en The Mitte: Arts and Cultural Center en Brownsville, Texas.
La trayectoria de RJ Mitte en Breaking Bad
Mitte alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Walter Jr., el hijo de Walter White, personaje protagonizado por Bryan Cranston, en la serie Breaking Bad, emitida entre 2008 y 2013.
En la producción, su personaje también tenía parálisis cerebral, condición que forma parte de la experiencia personal del actor. Mitte se convirtió además en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad y promovió la concienciación y la inclusión.
El material proporcionado incluye un comunicado atribuido a sus representantes en el que expresan: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”.
El comunicado también señala que, a partir de su experiencia personal, el actor aportó “autenticidad a su personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad”.