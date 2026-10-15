RJ Mitte: sale a la luz crisis de pareja con su prometida antes de morir

El actor estadounidense RJ Mitte , conocido por interpretar a Walter Jr. en la serie Breaking Bad , habría atravesado una crisis sentimental con su prometida, Kennedy Suárez , en los meses previos a su presunta muerte, según un reporte de TMZ que cita a fuentes cercanas a su familia.

De acuerdo con esas fuentes, Suárez habría planteado al actor un ultimátum relacionado con su madre, Dyna, debido a las tensiones que supuestamente existían entre ambas. Según la versión publicada por TMZ, la prometida consideraba que la madre de Mitte se involucraba demasiado en la relación.

Las fuentes citadas por el medio aseguran que Suárez quería que el actor tomara partido por ella. Múltiples fuentes cercanas a su familia nos dicen que su prometida le dio un ultimátum... "elige entre ella o su mamá", detalló el medio.

Mitte, sin embargo, mantenía una relación muy cercana con su madre y su hermana, Lacianne, y no estaba dispuesto a romper los vínculos familiares. Esta situación podría provocar conflictos en la pareja.

Mitte y Suarez fueron amigos durante 10 años antes de comenzar una relación sentimental en 2020. Se comprometieron el 10 de octubre de 2025.