¿De qué murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

El actor estadounidense RJ Mitte, reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, falleció el 12 de octubre a los 34 años. Las autoridades confirmaron que la causa de la muerte fue un suicidio, una noticia que ha conmocionado tanto a la industria del entretenimiento como a sus seguidores.

Las autoridades acudieron a la residencia del actor tras recibir una llamada de emergencia alrededor del mediodía. Al llegar al lugar, encontraron a Mitte sin signos vitales. Aunque inicialmente las investigaciones continuaban en curso, posteriormente se confirmó la causa de su fallecimiento. De acuerdo con los reportes preliminares, no se encontraron indicios de violencia.

En un comunicado, el portavoz del artista expresó el profundo pesar de familiares y allegados, destacando no solo su trayectoria como actor, sino también su trabajo como filántropo y activista en favor de las personas con discapacidad. Mitte, quien vivía con parálisis cerebral, se convirtió en un referente de inclusión dentro de la industria audiovisual y utilizó su fama para promover una representación más auténtica de las personas con discapacidad en los medios.

Además de su participación en Breaking Bad, una de las series más aclamadas de la televisión, el actor colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children's, impulsando iniciativas de concienciación y apoyo comunitario. También presidió la Fundación Mitte, desde donde respaldó diversos proyectos sociales y educativos.