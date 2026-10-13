¿De qué murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

El actor estadounidense RJ Mitte, reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, falleció el 12 de octubre a los 34 años. Las autoridades confirmaron que la causa de la muerte fue un suicidio, una noticia que ha conmocionado tanto a la industria del entretenimiento como a sus seguidores.
Las autoridades acudieron a la residencia del actor tras recibir una llamada de emergencia alrededor del mediodía. Al llegar al lugar, encontraron a Mitte sin signos vitales. Aunque inicialmente las investigaciones continuaban en curso, posteriormente se confirmó la causa de su fallecimiento. De acuerdo con los reportes preliminares, no se encontraron indicios de violencia.
En un comunicado, el portavoz del artista expresó el profundo pesar de familiares y allegados, destacando no solo su trayectoria como actor, sino también su trabajo como filántropo y activista en favor de las personas con discapacidad. Mitte, quien vivía con parálisis cerebral, se convirtió en un referente de inclusión dentro de la industria audiovisual y utilizó su fama para promover una representación más auténtica de las personas con discapacidad en los medios.
Además de su participación en Breaking Bad, una de las series más aclamadas de la televisión, el actor colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children's, impulsando iniciativas de concienciación y apoyo comunitario. También presidió la Fundación Mitte, desde donde respaldó diversos proyectos sociales y educativos.
La noticia generó numerosas muestras de dolor entre compañeros y amigos. El actor Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader en Breaking Bad, recordó a Mitte como un amable joven y talentoso al que consideró parte de su familia durante las grabaciones. Por su parte, Aaron Paul, intérprete de Jesse Pinkman, manifestó sentirse devastado por la pérdida y aprovechó para enviar un mensaje de esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles, grabándoles que no están solos.
“Estoy desconsolado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo. Te echaremos de menos”, dijo Paul. “Y a quien lea esto, que sepa que es querido y que no está solo. Recuérdenlo siempre”.
Diversas instituciones culturales y organizaciones vinculadas a la inclusión también rindieron homenaje al actor, resaltando su impacto como defensor de los derechos de las personas con discapacidad y su compromiso con el arte como herramienta de transformación social.
La muerte de RJ Mitte deja un profundo vacío en la comunidad artística y entre quienes vieron en él un ejemplo de perseverancia, talento y lucha por una representación más inclusiva en la sociedad.