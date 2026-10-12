Carín León se une a Ryan Castro en un corrido de despecho

“Seguimos jugando con la música como nos gusta hacerlo, sin ponerle tantas etiquetas ni pensar de dónde tiene que venir cada sonido”, explica Carín. "Este disco tiene mucho de mis raíces, pero habla un lenguaje mucho más universal.

La H añadida al título es un guiño a Hermosillo, Sonora, su tierra natal. Ese vínculo con sus orígenes convive con las ganas de probar otros sonidos: las novedades pasan por el corrido, la salsa y distintas formas de entender el pop.

Carín León todavía tiene cosas que contar después de MUDA . El cantante mexicano publica MudaH , una edición deluxe que incorpora cinco canciones y una colaboración con Ryan Castro. El álbum llega cinco meses después del original y reúne 19 temas con el amor, las rupturas y el orgullo como protagonistas.

Hay pop, rock, salsa, corridos... hay un chorro de cosas que me han acompañado toda la vida y que hoy podemos juntar de una manera muy nuestra. Al final, yo siempre he sido un enamorado de la música, no de un género, y está bien chingón ver hasta dónde nos está llevando eso", añade.

La colaboración con Ryan Castro, Atte El Insuperable, encabeza este nuevo lanzamiento. Ambos se encuentran en un corrido donde destacan las charchetas y el despecho se cuenta con picardía. Aquí, los protagonistas afrontan la ruptura convencidos de que será difícil encontrar a alguien que los supere.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Siempre me ha gustado experimentar con sonidos diferentes y explorar nuevas formas de hacer música. Con Carín todo fluyó muy natural y logramos juntar dos estilos que, aunque vienen de mundos distintos, tienen mucho en común. Fue muy chimba poder hacer esta canción y conectar a Colombia con México”, señala Castro.

Las otras cuatro incorporaciones recorren momentos distintos de una relación. Ya No Llora lleva a la salsa tumbada ese punto en el que una ruptura empieza a quedar atrás. Miss Mierda arranca como una balada pop alternativa y crece hacia el pop/rock para expresar el resentimiento que deja una historia amarga.

También hay espacio para volver a enamorarse en El Bolero. Por su parte, Echando A Perder Se Aprende se sitúa justo después de la despedida, con una balada pop que combina texturas mexicanas y detalles de hip-hop mediante el scratch.

El lanzamiento encuentra a Carín con dos nominaciones a los Latin Grammy 2026: Álbum del Año por MUDA y Grabación del Año por Desde Que Te Tengo.

Se celebrará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Antes de esa cita, MudaH añade nuevos capítulos a un disco que sigue explorando cuánto puede cambiar el sonido de Carín sin perder sus raíces.