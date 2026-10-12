Miss Honduras Universo 2026 celebra el Día de la Hispanidad en Nueva York

Ricky Caballero, director de la organización Carimaxx, compartió fotografías y videos de la participación de Luisa Pineda, Miss Universe Honduras 2026, en el desfile por el Día de la Hispanidad, celebrado el domingo en Nueva York.

Caballero acompañó las imágenes con un mensaje en el que destacó la presencia de la reina hondureña en el 62.º Desfile de la Hispanidad de Nueva York, que recorrió la emblemática Quinta Avenida.

“Compartiendo momentos especiales con nuestra bella reina Luisa Pineda, Miss Universe Honduras 2026, durante su visita a la ciudad de Nueva York para celebrar el Día de la Hispanidad y participar como invitada especial en el 62.º Desfile de la Hispanidad de Nueva York, recorriendo la emblemática Quinta Avenida. Una tradición que, desde el año 2010, hemos tenido el honor de mantener, llevando a nuestras Reinas a formar parte de esta gran celebración, donde proyectamos con el orgullo, la belleza elegancia, la cultura y el talento de la mujer hondureña ante la comunidad internacional.