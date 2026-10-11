Miss Universo 2026: Reinas internacionales inician actividades sociales y turísticas

En el marco de los preparativos para la 75.ª edición de Miss Universo, la organización del certamen y las autoridades locales han programado una agenda de actividades sociales, culturales y turísticas en la isla.
Durante esta primera fase de concentración, las delegadas internacionales participan en iniciativas relacionadas con sus causas sociales y la promoción de la riqueza cultural de sus países.
Entre las participantes que han llamado la atención durante esta semana destaca la representante de Honduras, Luisa Pineda, quien ha sobresalido por sus habilidades comunicativas, su desenvolvimiento escénico y su compromiso con el medioambiente.
Como parte de las actividades previas al certamen, las candidatas han participado en jornadas enfocadas en el impacto social y la promoción del turismo sostenible.
Las participantes han intervenido en foros comunitarios e iniciativas relacionadas con el empoderamiento femenino, la conservación de los ecosistemas tropicales y la sensibilización sobre proyectos de desarrollo social.
La delegación visitó lugares emblemáticos de San Juan, entre ellos las calles históricas del Viejo San Juan y el Coliseo José Miguel Agrelot, señalado en el texto original como sede central del certamen. Durante estas actividades, las candidatas lucieron atuendos de diseñadores locales e internacionales y tuvieron contacto con el público y la prensa.
Mediante talleres y actividades con organizaciones ecológicas, las participantes han destacado iniciativas relacionadas con la conservación de la biodiversidad marina y forestal.
La concentración forma parte de las actividades previas a la celebración de la 75.ª edición de Miss Universo, cuya gala de coronación, según el texto original, se realizará en San Juan, Puerto Rico.
Mientras se acercan las competencias preliminares, la participación de Luisa Pineda constituye el eje de la representación hondureña en la cobertura de estas actividades.
Luisa Paola Pineda Barahona representa a Honduras en esta edición del certamen. En sus intervenciones públicas y encuentros con la prensa, Pineda ha destacado la importancia de utilizar los certámenes de belleza como espacios para promover causas sociales y ambientales.