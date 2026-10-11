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Miss Universo 2026: Reinas internacionales inician actividades sociales y turísticas

Las primeras candidatas en llegar a la concentración de Miss Universo 2026 han iniciado una ajetreada agenda de actividades sociales y turísticas.

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 16:58 -
  • Redacción web
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En el marco de los preparativos para la 75.ª edición de Miss Universo, la organización del certamen y las autoridades locales han programado una agenda de actividades sociales, culturales y turísticas en la isla.

Foto Instagram tWillianette Robles​​​​​​/CT Puerto Rico
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Durante esta primera fase de concentración, las delegadas internacionales participan en iniciativas relacionadas con sus causas sociales y la promoción de la riqueza cultural de sus países.
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Entre las participantes que han llamado la atención durante esta semana destaca la representante de Honduras, Luisa Pineda, quien ha sobresalido por sus habilidades comunicativas, su desenvolvimiento escénico y su compromiso con el medioambiente.
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Como parte de las actividades previas al certamen, las candidatas han participado en jornadas enfocadas en el impacto social y la promoción del turismo sostenible.
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Las participantes han intervenido en foros comunitarios e iniciativas relacionadas con el empoderamiento femenino, la conservación de los ecosistemas tropicales y la sensibilización sobre proyectos de desarrollo social.
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La delegación visitó lugares emblemáticos de San Juan, entre ellos las calles históricas del Viejo San Juan y el Coliseo José Miguel Agrelot, señalado en el texto original como sede central del certamen. Durante estas actividades, las candidatas lucieron atuendos de diseñadores locales e internacionales y tuvieron contacto con el público y la prensa.
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Mediante talleres y actividades con organizaciones ecológicas, las participantes han destacado iniciativas relacionadas con la conservación de la biodiversidad marina y forestal.
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La concentración forma parte de las actividades previas a la celebración de la 75.ª edición de Miss Universo, cuya gala de coronación, según el texto original, se realizará en San Juan, Puerto Rico.
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Mientras se acercan las competencias preliminares, la participación de Luisa Pineda constituye el eje de la representación hondureña en la cobertura de estas actividades.

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Luisa Paola Pineda Barahona representa a Honduras en esta edición del certamen. En sus intervenciones públicas y encuentros con la prensa, Pineda ha destacado la importancia de utilizar los certámenes de belleza como espacios para promover causas sociales y ambientales.
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