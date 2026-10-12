Luis Miguel desata rumores de nuevo disco tras reaparecer en estudio

La reciente aparición de Luis Miguel en un estudio de grabación de Los Ángeles ha despertado las especulaciones sobre un posible regreso discográfico del cantante, quien no lanza un álbum de estudio desde 2017. La imagen fue compartida originalmente por el guitarrista estadounidense Paul Jackson Jr. , aunque posteriormente fue eliminada de sus redes sociales. Sin embargo, la fotografía continuó circulando en internet y rápidamente se viralizó entre los fanáticos del intérprete mexicano. En la instantánea también aparece Dave Reitzas , reconocido ingeniero de sonido que colaboró ​​anteriormente con Luis Miguel en algunos de sus proyectos musicales. La coincidencia de ambos en el mismo estudio alimentó las versiones sobre un posible trabajo en nuevas grabaciones.

De acuerdo con reportes de medios especializados, el encuentro habría tenido lugar en los estudios Westlake Recording Studios, ubicados en Los Ángeles, California, un recinto ampliamente conocido por albergar producciones de artistas internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque hasta el momento ni Luis Miguel ni su equipo han emitido declaraciones oficiales sobre el motivo de la reunión, la presencia de músicos y técnicos vinculados a su trayectoria artística ha sido interpretada por muchos como una señal de actividad creativa. Las especulaciones crecieron luego de que Paul Jackson Jr. describiera el encuentro como una “gran sesión” junto a Luis Miguel y Dave Reitzas. El mensaje no ofreció detalles sobre el contenido de la actividad, pero bastó para avivar los rumores sobre un eventual regreso al estudio. La posibilidad de un nuevo álbum resulta especialmente significativa porque el cantante está próximo a cumplir nueve años sin material publicado inédito de estudio. Su más reciente producción fue ¡México por siempre! , lanzada el 24 de noviembre de 2017. Aquel trabajo discográfico estuvo integrado por 14 temas inspirados en la música tradicional mexicana, incluyendo canciones como La fiesta del mariachi, Llamarada, Serenata huasteca y No me amenaces, consolidando el vínculo del artista con el repertorio ranchero. ¡México por siempre! también representó un importante éxito comercial. El álbum debutó en los primeros lugares de ventas en varios mercados de habla hispana y obtuvo el Premio Grammy al Mejor Álbum Regional Mexicano, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más destacados de la etapa reciente de la carrera del cantante.