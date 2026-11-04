Maná celebrará 40 años con un concierto gratuito en YouTube

Los fanáticos de Maná tienen una nueva cita marcada en el calendario. La banda mexicana anunció el estreno de un concierto especial y gratuito en YouTube para celebrar sus 40 años de trayectoria , permitiendo que seguidores de distintas partes del mundo se sumen a la fiesta desde casa. La presentación corresponde a Vivir Sin Aire Tour (Live from Red Rocks), un espectáculo grabado en el icónico anfiteatro Red Rocks de Colorado, Estados Unidos, uno de los escenarios más reconocidos de la música en vivo. El estreno mundial está programado para el próximo 6 de noviembre a las 6:30 de la tarde , hora de Honduras y Ciudad de México, a través del canal oficial de YouTube de la agrupación.

Para quienes seguirán la transmisión desde otros países de Latinoamérica, el concierto podrá verse a las 7:30 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador, 8:30 p.m. en Venezuela y Chile, y 9:30 p.m. en Argentina y Uruguay. Una de las ventajas para los seguidores es que el contenido no desaparecerá tras la transmisión. La presentación quedará disponible en YouTube para que pueda verse posteriormente en cualquier momento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El lanzamiento forma parte de las actividades especiales con las que la agrupación está conmemorando sus cuatro décadas de carrera, una celebración que busca reunir tanto a los seguidores de siempre como a nuevas generaciones. Más allá del aniversario, el concierto tiene un significado especial para Fher Olvera. El vocalista ha contado que cuando tenía 21 años vivía en Denver y soñaba con algún día presentarse en Red Rocks, un deseo que finalmente pudo cumplir junto a la banda.

Un concierto con significado especial