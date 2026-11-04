Maná celebrará 40 años con un concierto gratuito en YouTube

Los fanáticos de Maná tienen una nueva cita marcada en el calendario. La banda mexicana anunció el estreno de un concierto especial y gratuito en YouTube para celebrar sus 40 años de trayectoria , permitiendo que seguidores de distintas partes del mundo se sumen a la fiesta desde casa.
La presentación corresponde a Vivir Sin Aire Tour (Live from Red Rocks), un espectáculo grabado en el icónico anfiteatro Red Rocks de Colorado, Estados Unidos, uno de los escenarios más reconocidos de la música en vivo.
El estreno mundial está programado para el próximo 6 de noviembre a las 6:30 de la tarde , hora de Honduras y Ciudad de México, a través del canal oficial de YouTube de la agrupación.
Para quienes seguirán la transmisión desde otros países de Latinoamérica, el concierto podrá verse a las 7:30 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador, 8:30 p.m. en Venezuela y Chile, y 9:30 p.m. en Argentina y Uruguay.
Una de las ventajas para los seguidores es que el contenido no desaparecerá tras la transmisión. La presentación quedará disponible en YouTube para que pueda verse posteriormente en cualquier momento.
El lanzamiento forma parte de las actividades especiales con las que la agrupación está conmemorando sus cuatro décadas de carrera, una celebración que busca reunir tanto a los seguidores de siempre como a nuevas generaciones.
Más allá del aniversario, el concierto tiene un significado especial para Fher Olvera. El vocalista ha contado que cuando tenía 21 años vivía en Denver y soñaba con algún día presentarse en Red Rocks, un deseo que finalmente pudo cumplir junto a la banda.
Un concierto con significado especial
Ese componente personal es precisamente uno de los elementos que hacen especial esta producción, que no solo muestra un concierto, sino también un momento importante dentro de la historia del grupo.
Durante la presentación, los seguidores podrán disfrutar de varios de los temas que marcaron la carrera de Maná y que los convirtieron en uno de los nombres más importantes del rock en español.
Canciones como Rayando el Sol, Oye Mi Amor, Clavado en un Bar y Labios Compartidos forman parte del legado musical que la banda ha construido a lo largo de cuatro décadas.
La agrupación llega a este aniversario manteniendo una sólida presencia internacional, con giras constantes y una conexión que sigue vigente con millones de personas en América Latina, Estados Unidos y otras regiones.
Con este estreno gratuito, Maná no solo celebra 40 años de historia. También aprovecha la fecha para agradecer el respaldo de su público y compartir, con una audiencia global, un concierto que resume buena parte del camino recorrido por una de las bandas más exitosas de la música latina.