Accidente en la filmación de 'The Batman Part II' deja una persona hospitalizada

La filmación de The Batman Part II sufrió una pausa luego de que un miembro del elenco fuera atropellado por el Batimóvil durante el rodaje de una escena de acción. El accidente ocurrió a principios de este mes en los estudios Leavesden, en el condado de Hertfordshire, Reino Unido.
La víctima recibió atención médica en un hospital y actualmente se recupera en su domicilio. El estudio Warner Bros. no respondió a las consultas sobre el incidente.
Una fuente con acceso al set describió lo ocurrido: “La gente en el set dijo que el Batimóvil había atropellado a alguien. El rodaje se interrumpió después del accidente. Estas películas de acción siempre implican cierto nivel de riesgo, y este accidente fue un recordatorio de eso”, señaló el informante.
Desde entonces, la producción retomó sus actividades en el mismo complejo, donde el actor británico Robert Pattinson, de 40 años, vuelve a ponerse en la piel de Bruce Wayne y su alter ego como vigilante enmascarado.
La producción enfrenta además un cambio en la dirección. El cineasta Matt Reeves debió apartarse temporalmente del proyecto por razones personales, según se informó a principios de mes.
En su lugar, Steven Soderbergh —director de Ocean’s Eleven— asumió la conducción del rodaje.
Pattinson se refirió a la situación: “Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt. Es increíblemente generoso de su parte, y lo hace de la manera más amable. Es completamente desinteresado. Matt había puesto muchísimo trabajo en el guion y estamos casi terminando”, sostuvo el actor.
Los posibles villanos de la secuela con Robert Pattinson
Mientras tanto, una filtración inesperada arrojó pistas sobre los personajes que poblarán la película. Artículos de utilería identificados en un video de Halloween 2026 de la modelo Heidi Klum quedaron al descubierto a través del trabajo del maquillador Mike Marino, quien colaboró en la primera entrega y regresa para la secuela.
Entre los elementos visibles se distinguen lo que parece ser un molde del rostro del actor Brian Tyree Henry con el labio desfigurado —una característica visual asociada al villano Harvey Dent/Dos Caras—, además de una caja etiquetada con el nombre “Zsasz” y otra con la inscripción “Owl 3”, que apuntaría a la Corte de los Búhos, una sociedad secreta de la ciudad ficticia de Gotham.
La filtración vendría a confirmar una información previa del analista Jeff Sneider: que Henry interpretaría a Harvey Dent, mientras que Sebastian Stan encarnaría a Victor Zsasz, un asesino serial de la mitología de Batman. La suposición inicial de los seguidores de la saga era que Stan daría vida a Dos Caras.
La presencia de la Corte de los Búhos como antagonista central supondría una continuidad temática con la primera película, centrada en la corrupción institucional de Gotham.
Creada en 2011 por los autores Scott Snyder y Greg Capullo, la organización lleva siglos manipulando la ciudad desde las sombras y cuenta entre sus filas con asesinos casi inmortales conocidos como Talones.
El elenco de The Batman Part II incluye también a Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright y Scarlett Johansson, cuyos roles aún no fueron confirmados oficialmente. La película mantiene su fecha de estreno en cines para el 18 de febrero de 2028.