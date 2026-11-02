Accidente en la filmación de 'The Batman Part II' deja una persona hospitalizada

La filmación de The Batman Part II sufrió una pausa luego de que un miembro del elenco fuera atropellado por el Batimóvil durante el rodaje de una escena de acción. El accidente ocurrió a principios de este mes en los estudios Leavesden, en el condado de Hertfordshire, Reino Unido. La víctima recibió atención médica en un hospital y actualmente se recupera en su domicilio. El estudio Warner Bros. no respondió a las consultas sobre el incidente. Una fuente con acceso al set describió lo ocurrido: “La gente en el set dijo que el Batimóvil había atropellado a alguien. El rodaje se interrumpió después del accidente. Estas películas de acción siempre implican cierto nivel de riesgo, y este accidente fue un recordatorio de eso”, señaló el informante.

Desde entonces, la producción retomó sus actividades en el mismo complejo, donde el actor británico Robert Pattinson, de 40 años, vuelve a ponerse en la piel de Bruce Wayne y su alter ego como vigilante enmascarado. La producción enfrenta además un cambio en la dirección. El cineasta Matt Reeves debió apartarse temporalmente del proyecto por razones personales, según se informó a principios de mes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su lugar, Steven Soderbergh —director de Ocean’s Eleven— asumió la conducción del rodaje.