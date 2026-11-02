Juan Atkins, pionero del tecno, muere en México a los 64 años

Ciudad de México.- El productor y DJ estadounidense Juan Atkins , considerado uno de los padres fundadores de la música tecno , falleció a los 64 años en Ciudad de México, según informó este lunes su agencia de representación, Greensmith Artists.

El artista de Detroit fue encontrado inconsciente en la habitación de su hotel horas antes de una presentación programada en el club YuYu Cine Club de la capital mexicana este fin de semana.

Tras ser trasladado de urgencia a un hospital de la capital, el médico personal certificó su fallecimiento aunque hasta el momento no se ha dado a conocer de forma oficial la causa del deceso. Según reportes de medios estadounidenses, Atkins afrontaba desde hacía tiempo problemas de salud derivados de la diabetes , si bien no se ha determinado si dicho padecimiento estuvo relacionado con su muerte.

A través de un comunicado en redes sociales, la agencia Greensmith Artists lamentó la pérdida del músico y destacó que el mundo perdió a un creador que cambió el curso de la música.