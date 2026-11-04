Nevada elige al primer gobernador afroamericano

Los Ángeles, Estados Unidos. El demócrata Aaron Ford ganó la contienda por la gobernación de Nevada e hizo historia al convertirse en el primer gobernador afroamericano del estado y el primer elegido en un estado al oeste del río Misisipi, según proyecciones de AP y NBC. Ford desbancó al actual gobernador, el republicano Joe Lombardo, que buscaba un segundo mandato. La victoria del demócrata, que se apoya por dos mandatos como fiscal general de Nevada, supone un avance del Partido Demócrata en un estado considerado como bisagra, donde el presidente estadounidense Donald Trump ganó por tres puntos porcentuales en 2024.

Su elección marca varios hitos al ser el primer gobernador de raza negra en la historia del estado, y el primero en la costa oeste de EEUU. Además, su victoria brinda al Partido Demócrata una oportunidad para reconstruir su base de apoyo en un estado decisivo de cara a 2028.

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Un cambio de rumbo para Nevada

El exfiscal, nacido en Texas, basó su campaña en sus orígenes de clase trabajadora y sus vínculos con el movimiento sindical, del que recibió un fuerte apoyo.