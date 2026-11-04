Burnham pide poner fin a la guerra contra Irán tras las elecciones en EEUU

Londres, Inglaterra. El primer ministro británico, Andy Burnham, instó este miércoles a centrado en poner fin a la guerra contra Irán y aliviar así sus efectos sobre el coste de la vida, tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que dieron a los demócratas el control del Congreso. El líder laborista, que asiste a la cumbre anual de los jefes de Estado y de Gobierno de la Commonwealth (mancomunidad de antiguos territorios británicos) en Antigua y Barbuda, subrayó que la comunidad internacional puede aprovechar para abordar la resolución del conflicto. "El presidente (estadounidense) Donald Trump ha aceptado los resultados y creo que el mundo tiene ahora la oportunidad de unirse en torno a una cuestión que nos afecta a todos: el coste de la vida", dijo.

Burnham recordó que esa ha sido su prioridad desde que llegó al poder el pasado julio pero señaló que su capacidad de actuación está limitada "hasta que se resuelva el conflicto en Oriente Medio y la guerra en Ucrania iniciada por Rusia". "Son las cuestiones en las que debemos centrarnos ahora y espero que el mundo pueda hacerlo. Desde luego, eso es lo que pediré a todos los líderes en mis conversaciones con ellos", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Preguntado sobre si considera que los resultados en EEUU forman parte de una tendencia global de retroceso de la derecha populista, el primer ministro opinó que lo que quiere el electorado es que se resuelvan sus problemas.