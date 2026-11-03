Trump está viendo la cobertura electoral por televisión desde la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este martes que está siguiendo la cobertura de las elecciones de medio mandato a través de su canal de televisión favorito, la conservadora Fox News.

Según su agenda oficial, el mandatario tiene previsto acoger una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca para seguir los resultados de los comicios con su círculo cercano a partir de las 19:00 hora local (00:00 GMT), cuando empezarán a cerrar los colegios en gran parte de la costa este.

"Estoy viendo los resultados preelectorales en Fox News", escribió en una publicación en Truth Social, en la que aprovechó para quejarse de que no le gusta una de las comentaristas de la cadena, Jessica Tarlov.