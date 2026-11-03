  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump está viendo la cobertura electoral por televisión desde la Casa Blanca

Según su agenda oficial, el mandatario tiene previsto acoger una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca para seguir los resultados de los comicios con su círculo cercano a partir de las 19:00 hora local

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 17:35 -
  • Agencia EFE
Trump está viendo la cobertura electoral por televisión desde la Casa Blanca

El presidente Donald Trump no tiene previsto comparecer esta noche ante los medios para reaccionar a los resultados de unos comicios.

 Foto: Redes Sociales

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este martes que está siguiendo la cobertura de las elecciones de medio mandato a través de su canal de televisión favorito, la conservadora Fox News.

Según su agenda oficial, el mandatario tiene previsto acoger una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca para seguir los resultados de los comicios con su círculo cercano a partir de las 19:00 hora local (00:00 GMT), cuando empezarán a cerrar los colegios en gran parte de la costa este.

"Estoy viendo los resultados preelectorales en Fox News", escribió en una publicación en Truth Social, en la que aprovechó para quejarse de que no le gusta una de las comentaristas de la cadena, Jessica Tarlov.

Demócratas necesitan arrebatar a republicanos 3 escaños en la Cámara Baja y 4 en el Senado

Por ahora, el mandatario no tiene previsto comparecer esta noche ante los medios para reaccionar a los resultados de unos comicios en los que está en juego la actual mayoría republicana en el Congreso.

Trump y la primera dama, Melania Trump, empadronados oficialmente en Florida, votaron de forma anticipada el 24 de octubre en el condado de Palm Beach.

Las elecciones se interpretan como una especie de referéndum sobre la gestión de Trump, en un contexto de creciente descontento por la inflación, el precio de la gasolina y la impopular guerra con Irán.

Las últimas encuestas publicadas antes de la votación apuntan a una clara victoria demócrata en la Cámara de Representantes y a una ventaja del partido en suficientes estados como para arrebatar también a los republicanos el control del Senado. EFE

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias