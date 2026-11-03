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Demócratas necesitan arrebatar a republicanos 3 escaños en la Cámara Baja y 4 en el Senado

Según el agregador de encuestas Decision Desk HQ, los demócratas tienen un 84% de probabilidades de ganar el control de la Cámara Baja y un 64% de arrebatar el Senado al partido de Trump

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 16:44 -
  • Agencia EFE
Demócratas necesitan arrebatar a republicanos 3 escaños en la Cámara Baja y 4 en el Senado

Estadounidenses en los centros de votación.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos. La oposición demócrata necesita arrebatar a los republicanos tres escaños en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado para hacerse con el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes.

Los cómicios se han convertido, en la práctica, en un referéndum sobre la gestión del presidente, Donald Trump, y determinarán la composición del Congreso durante sus dos últimos años en la Casa Blanca.

Según el agregador de encuestas Decision Desk HQ, los demócratas tienen un 84% de probabilidades de ganar el control de la Cámara Baja y un 64% de arrebatar el Senado al partido de Trump.

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Los ciudadanos votan este martes para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Su composición actual es de 219 republicanos , 214 demócratas y dos vacantes, por lo que la oposición necesita arrebatar tres escaños a los conservadores para alcanzar la mayoría.

También se renueva aproximadamente un tercio de los 100 escaños del Senado. Para conquistar la mayoría, los demócratas necesitan retener a los que defienden, especialmente el de Míchigan, donde la contienda está ajustada, y arrebatar a los republicanos cuatro de los seis que figuran entre los más disputados: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas .

Estos estados, considerados tradicionalmente bastiones republicanos, muestran, según los sondeos , un giro hacia los demócratas a raíz del descontento por la inflación, la impopular guerra de Irán y el impacto de los aranceles.

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Pese a la ola demócrata que anticipan muchas encuestas, los analistas advierten de que los sondeos han tendido a subestimar la movilización del electorado trumpista.

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Agencia EFE
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