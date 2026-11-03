Demócratas necesitan arrebatar a republicanos 3 escaños en la Cámara Baja y 4 en el Senado

Washington, Estados Unidos. La oposición demócrata necesita arrebatar a los republicanos tres escaños en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado para hacerse con el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes.

Los cómicios se han convertido, en la práctica, en un referéndum sobre la gestión del presidente, Donald Trump, y determinarán la composición del Congreso durante sus dos últimos años en la Casa Blanca.

Según el agregador de encuestas Decision Desk HQ, los demócratas tienen un 84% de probabilidades de ganar el control de la Cámara Baja y un 64% de arrebatar el Senado al partido de Trump.