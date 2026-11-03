California amenaza con arrestar a los agentes del ICE que interfieran en las elecciones

California, Estados Unidos. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, respondió este martes a las amenazas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra quienes voten sin estar autorizados y advirtió que localizará, detendrá y procesará a cualquier agente que se presente sin autorización en los centros de votación para interferir en las elecciones. La tensión entre California y el Gobierno del presidente Donald Trump por el supuesto fraude electoral ha aumentado en las últimas semanas, después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentara una demanda para apartar más de 20.000 papeletas enviadas por correo a votantes que, según el Gobierno federal, probablemente no son ciudadanos.

Varios tribunales, incluida la Corte Suprema, rechazaron los pedidos de la Administración de Trump. Newsom desplegó equipos de abogados electorales, así como más de 1,000 observadores en centros de votación claves. Pero la tensión continúa entre las dos partes. "Si votan de manera ilegal, los encontraremos. Los localizaremos, los arrestaremos y los procesaremos", advirtió este martes el ICE en un mensaje en su cuenta de X.