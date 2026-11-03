¿Puede el ICE intervenir en los centros de votación en Estados Unidos?

Washington, Estados Unidos. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) recibieron instrucciones de mantener un perfil discreto durante la jornada electoral en Estados Unidos, ante la inquietud que genera una posible presencia de funcionarios migratorios en los centros de votación.

Autoridades de al menos una oficina regional del ICE recordaron esta semana a sus agentes que deben evitar portar insignias o distintivos de la institución cuando acudan a los centros de votación para ejercer su derecho al sufragio, según medios estadounidense . ​​​​​

Según tres antiguos funcionarios de alto rango de la institución, en procesos electorales anteriores también se pidió a los agentes extremar las precauciones y tomar en cuenta la actividad de los votantes al momento de desarrollar operativos migratorios .

La posibilidad de que funcionarios federales sean desplegados en los centros de votación también ha generado interrogantes. En septiembre, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que los agentes podrían acudir a estos lugares únicamente ante situaciones excepcionales, como una amenaza contra las instalaciones o para cumplir una orden judicial.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha rechazado que exista un plan para desplegar personal migratorio en las urnas.

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Heather Honey, subsecretaria de Integridad Electoral, aseguró ante autoridades electorales estatales que las versiones sobre un posible despliegue de agentes del ICE en los centros de votación son falsas. Asimismo, reiteró que la agencia migratoria no tendrá presencia en esos lugares durante la jornada electoral.

En la misma línea, el entonces director interino del ICE, Todd Lyons y el responsable de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, manifestaron previamente ante el Congreso que no tenían previsto enviar agentes a los lugares habilitados para votar.