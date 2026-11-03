Fallos en máquinas de votación en Nueva York amenazan con demorar resultado clave

Nueva York, Estados Unidos. Las máquinas de votación del condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York, dejaron de aceptar papeletas este martes, un fallo que obligó a recurrir a bolsas selladas para preservar los votos y que podría retrasar el resultado de una de las contiendas claves para el control de la Cámara de Representantes. Parte de Westchester pertenece al distrito 17 de Nueva York, donde el republicano Mike Lawler busca la reelección frente a la demócrata Cait Conley, en una Cámara Baja hoy en manos republicanas. El ejecutivo del condado, Ken Jenkins, pidió disculpas a los votantes en nombre de la Junta Electoral de Westchester (BOE, por sus siglas en inglés) y les pidió permanecer en las filas, tener paciencia y, sobre todo, emitir su voto.

Además, le aseguró a las propuestas que se están tomando las medidas para resolver el problema a la mayor brevedad y que su voto será contado. Jenkins, que exigió una investigación de lo ocurrido, informó de que había dado instrucciones a funcionarios del condado, incluidos representantes del departamento jurídico, para que supervisaran el proceso electoral y garantizaran que los afectados pudieran ejercer su derecho sin interferencias y que todos los votos fueran contabilizados correctamente, según el diario Gothamist. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Junta Electoral informó inicialmente de que un problema con el grosor del papel impedía que las máquinas aceptaran las papeletas, pero posteriormente actualizó su comunicado y eliminó esa referencia, según el mismo medio.