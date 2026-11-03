Hijo del expresidente López Obrador se deslinda del contrabando de combustible

Ciudad de México, México. Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se deslindó este martes de cualquier acusación que lo vincule con el contrabando de combustible o "huachicol fiscal", y denunció una supuesta campaña mediática y de "guerra sucia" en su contra. "Sobre las acusaciones referentes a mi supuesta relación con el llamado huachicol fiscal, también quiero negarlo categóricamente, ya que no tengo nada que ver con dichos delitos, en los cuales perversamente me quieren inmiscuir", afirmó López Beltrán -a través de una transmisión difundida en redes sociales- desde el estado de Tabasco (sureste). El político, que aspira a convertirse en diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco, rechazó los señalamientos vertidos por diferentes medios de comunicación que lo involucran en irregularidades aduaneras y presuntas gestiones ante autoridades marítimas.

"Nunca he hablado con ningún funcionario de la Secretaría de Marina, ni de manera directa, ni por teléfono o por ninguna vía", aseveró el exsecretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). López Beltrán acusó que la persona que lo menciona en el caso fue detenida en Argentina y recibió ofrecimientos de inmunidad por parte de agentes del Buró Federal de Investigaciones Estadounidenses (FBI) para testificar contra el Gobierno mexicano, de su padre y de su familia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su mensaje, el acusado responsabilizó a los empresarios Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y a los periodistas Carlos Loret de Mola y Ramón Alberto Garza de coordinar una presunta campaña de calumnias impulsada por grupos de poder económico que, según dijo, buscan recuperar antiguos privilegios.