Matan a líder opositor en Sudáfrica un día antes de las elecciones

Nairobi, Kenia. El partido opositor sudafricano uMkhonto weSizwe (Partido MK), el tercer alcalde del país, denunció este martes el asesinato a tiros de un miembro de la formación en el municipio de Umzumbe, en la provincia de KwaZulu-Natal (este), un día antes de celebrarse las elecciones locales del país. Según un comunicado recogido por medios locales, Lastborn Shazi, coordinador de campaña del partido a nivel regional, fue tiroteado en su casa el lunes por la noche. "La pérdida de la camarada Shazi representa un golpe devastador para la organización, su familia, sus compañeros y las comunidades a las que sirvieron", dijo el Partido MK.

Además de dar el pésame a la familia, exigió a la Policía una investigación "exhaustiva, imparcial y rápida". Por último, pidió a sus miembros y simpatizantes que mantuvieran la calma y no especularan sobre las causas de su asesinato. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estas elecciones llegan en un momento marcado por un escenario de violencia política y xenófoba . Ramaphosa lamentó el lunes que la corrupción que afecta a Sudáfrica haya dado lugar a "disputas por el poder y el acceso a los recursos" en el ámbito local, que a su vez ha generado "actos de violencia" como interrupción de sesiones municipales o el asesinato de candidatos, concejales y funcionarios.