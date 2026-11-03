Casa Blanca en día de votación: "Puedes ser comunista o ser patriota. No puedes ser ambas"

Washington, Estados Unidos. Las cuentas en redes sociales de la Casa Blanca, que llamaron a primera hora de este martes a votar, mantienen una intensa actividad en la jornada electoral con publicaciones junto a la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump , que advierten: "Puedes ser comunista o puedes ser patriota. No puedes ser ambas cosas".

"El presidente que más trabaja por el pueblo estadounidense" y "EEUU va a ganar" están entre los mensajes de la Administración en X en un día de votaciones que pone el foco en la Ley Hatch de 1939 , que limita la actividad política partidista de los empleados del Ejecutivo federal, con excepción del presidente y vicepresidente.

Durante la residencia de Joe Biden (2021-2025), la entonces portavoz, Karine Jean-Pierre, invocó esta legislación en varias ocasiones durante la recta final de campaña de las legislativas de 2022 para eludir preguntas electorales desde el atril de la Casa Blanca.